الجامعة العربية تشيد بالتجربة الإعلامية الإماراتية وريادتها في مجالات التحول الرقمي

القاهرة في 29 أكتوبر/وام/ أشاد سعادة السفير أحمد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بالتجربة الإعلامية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما في مجالات التحول التشريعي والتكنولوجي والرقمي ووصفها بأنها تشكل قيمة مضافة للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الحضور الإعلامي العربي على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته اليوم سعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة ومجلس الإمارات للإعلام، لا سيما فيما يتعلق بالإسهامات المتميزة لدولة الإمارات في دعم مسيرة الإعلام العربي المشترك وتطوير آلياته، بما في ذلك استحداث اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وإعداد مدونة السلوك الخاصة بها.

وجرى أيضا بحث التحضيرات الجارية لعقد الدورة الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والدورة الـ21 للمكتب التنفيذي، والدورة الـ103 للجنة الدائمة للإعلام العربي، إلى جانب استعراض البنود المطروحة على جدول أعمالها.

من جانبها، استعرضت سعادة ميثا ماجد السويدي أبرز ملامح التشريع الإعلامي الجديد في دولة الإمارات المتعلق بتنظيم المحتوى الإعلامي والرقمي، مشيرةً إلى أنه يمثل نقلة نوعية في تحديث الأداء المهني في مختلف مجالات الإعلام المكتوب والسمعي والبصري والرقمي، ويسهم في تعزيز الممارسة الإعلامية الرصينة، ومكافحة تداول الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة، وترسيخ قيم التسامح والسلام ونبذ الكراهية والتمييز.

وفي ختام اللقاء، قدّم سعادة السفير أحمد خطابي درعًا تذكارية إلى سعادة ميثا ماجد السويدي، تكريمًا لجهودها المتواصلة وتعاونها البنّاء مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية.