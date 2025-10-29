المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في أفريقيا

القاهرة في 29 أكتوبر/وام/ أعلنت مصر حصول “ المتحف المصري الكبير” على شهادة EDGE Advanced العالمية للمباني الخضراء لعام 2024، ليُصبح رسميًا أول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان له أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ودمج التكنولوجيا الحديثة في تصميم وتشغيل المنشآت العامة.

وأكد أن اعتماد المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في المنطقة يعكس حرص مصر على بناء نموذج حضاري متكامل يجمع بين حماية التراث الإنساني والابتكار في مجالات الاستدامة، بما يعزز مكانة مصر وجهة ثقافية وسياحية عالمية.

وتواصل الجهات المعنية استعداداتها لانطلاق الافتتاح الرسمي للمتحف يوم السبت المقبل حيث تُنفذ فرق متخصصة أعمال التنسيق النهائي لقاعات العرض وتطوير أنظمة الإضاءة الذكية والعروض التفاعلية، إلى جانب تجهيز الساحات الخارجية المطلة على الأهرامات لاستقبال الزوار والوفود الرسمية في أجواء احتفالية تعكس الوجه الحضاري لمصر.

يُعد “المتحف المصري الكبير” أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويقع على مساحة نصف مليون متر مربع عند هضبة الأهرامات بالجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.



