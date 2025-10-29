"نخيل" تطلق مشروع "بالم سنترال برايفت ريزيدنسز" في نخلة جبل علي

دبي في 29 أكتوبر/وام/ أطلقت "نخيل"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، مشروعها الجديد "بالم سنترال برايفت ريزيدنسز"، المستوحى من أجواء المنتجعات.

يضم المشروع 212 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ متوسطة الارتفاع بإطلالات بانورامية على البحر وأفق دبي.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات، إن مشروع "نخلة جبل علي" يدعم مساعي دبي للارتقاء بمشهد الحياة المجتمعية على الواجهة البحرية ويهدف "بالم سنترال برايفت ريزيدنسز" إلى تمكين قاطنيه من عيش نمط حياة المنتجعات في حياتهم اليومية.

جاء الكشف عن مشروع "بالم سنترال برايفت ريزيدنسز" بعد إطلاق فلل "بيتش كوليكشن" و"كورال كوليكشن" في "نخلة جبل علي"، والتي تم تطويرها بالتعاون مع مصممين معماريين عالميين.

يمتد مشروع "نخلة جبل علي" على مسافة 13.4 كيلومتر ويضم 7جزر مترابطة تشمل 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً.

