طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 29 أكتوبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي و بحر عمان خفيفاً .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 85 35

دبي 34 26 85 35

الشارقة 34 23 90 35

عجمان 34 25 90 40

أم القيوين 34 25 90 50

رأس الخيمة 35 22 90 30

الفجيرة 34 28 85 35

العـين 35 23 80 25

ليوا 35 21 80 25

الرويس 32 21 80 40

السلع 34 22 85 40

دلـمـا 32 25 85 50

طنب الكبرى/الصغرى 32 25 85 50

أبو موسى 32 25 85 50

