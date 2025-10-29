"أبوظبي الرياضي" يوقع عقد مساطحة لإنشاء وتشغيل مركز رياضي مجتمعي بمدينة محمد بن زايد

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ وقع مجلس أبوظبي الرياضي اليوم عقد مساطحة مع شركة سما الإمارات للاستثمار العقاري –لإنشاء وتشغيل مركز رياضي مجتمعي في مدينة محمد بن زايد لمدة 32 عاما منها سنتان لفترة التطوير و30 سنة للتشغيل.

يأتي المشروع في إطار جهود أبوظبي لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير مرافق متكاملة تدعم المجتمع وتمكن جميع الفئات من ممارسة الرياضة.

يقع المشروع على قطعة أرض مساحتها 29,416.98 مترا مربعا، ويهدف إلى تقديم تجربة رياضية شاملة ومرافق حديثة للجميع، وفق أحدث المواصفات العالمية.

وقال سعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن إنشاء وتشغيل المركز الرياضي المجتمعي في مدينة محمد بن زايد خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية الرياضية، واستكمال لتوجهات القيادة الرشيدة التي تولي الصحة واللياقة البدنية لجميع أفراد المجتمع أولوية قصوى.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز جودة الحياة وحرص الدولة على توفير بيئة صحية وآمنة تشجع جميع الفئات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام .. ويعكس المركز التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتقديم مرافق رياضية متكاملة تخدم الجميع، وتعزز الروح المجتمعية من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية التي تسهم في بناء مجتمع نشط، صحي ومترابط، ونحن ملتزمون بتوفير مرافق عالمية المستوى تلبي احتياجات الجميع، وتواكب أفضل المعايير العالمية في التصميم والخدمة.

من جانبه أكد عارف إسماعيل عباس خوري، رئيس مجلس إدارة شركة سما الإمارات للاستثمار العقاري أهمية التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، منوها إلى أنه سيتم مراعاة أفضل المعايير العالمية في التصميم والخدمة، بما يعود بالنفع على جميع سكان مدينة محمد بن زايد خاصة، وأبوظبي عموماً.