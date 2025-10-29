إطلاق كتاب إلكتروني متخصص بقضايا محاكم أبوظبي العالمي

أبوظبي في 29 أكتوبر/وام/ أعلنت محاكم أبوظبي العالمي تعاونها مع غرف المحامين "ويلبرفورس"، لإطلاق "كتاب أبوظبي العالمي"، وهو إصدار إلكتروني مبتكر يهدف إلى توفير مرجع شامل مع شروحات تحليلية متخصصة للممارسين القانونيين الذين يتعاملون مع قضايا أمام محاكم أبوظبي العالمي أو يسعون إلى التعرف إلى ممارساتها وإجراءاتها.

يجمع الدليل الإلكتروني بين قواعد إجراءات محاكم أبوظبي العالمي لعام 2016 وتوجيهات ممارسة المهنة الصادرة عن المحاكم، وأعدّه كل من دانيال لويس ودانيال جوكس، وهما عضوان في غرف المحامين "ويلبرفورس".

وبهذه المناسبة، نظم أبوظبي العالمي و"ويلبرفورس" فعالية خاصة في المركز المالي الدولي للعاصمة بجزيرة الماريه تحدث خلالها معالي اللورد ديفيد هوب أوف كريغهد، كبير قضاة محاكم أبوظبي العالمي، وليندا فيتز ألان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب المحاميَيْن المؤلفيْن للكتاب.

يتضمّن الكتاب الإلكتروني مقدمة لمعالي اللورد هوب الذي تحدث عن أهمية هذا الإصدار وقال إن قواعد إجراءات محاكم أبوظبي العالمي لعام 2016 وتوجيهات ممارسة المهنة في أبوظبي العالمي كانتا حتى اليوم تُنشران بشكل منفصل، ومن خلال جمعهما في مؤلف واحد، سنسهل إمكانية الاطلاع عليهما بدرجة كبيرة وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الكتاب.

وأضاف أن التحديث المستمر سيكون جزءاً من الخدمة التي يقدمها هذا الإصدار الإلكتروني، مشيراً إلى إمكانية إجراء أي تعديل فوراً من دون تأخير أو تكاليف كما هو الحال في النسخ الورقية.

من جانبها، قالت ليندا فيتز ألان، إن هذا الكتاب يؤكد التزام محاكم أبوظبي العالمي بتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات والوضوح والابتكار في سيادة القانون ويعكس قناعتنا الراسخة بأن العدالة الحديثة يجب أن تتسم بالشفافية، والشمول وتوظيف الأدوات الرقمية.

بدوره، قال نيكولاس لوكمان، مدير ممارسة المهنة في غرف المحامين "ويلبرفورس"، إن هذا العمل يجسد التزامنا المستمر بدعم الممارسة القانونية في أبوظبي والمنطقة ككل.



