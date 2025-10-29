القمة العالمية لمستقبل الضيافة تكرًم رواد التميز والابتكار في القطاع بجوائزها

دبي في 29 أكتوبر/وام/ أعلنت "القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025" عن تكريم نخبة من الشخصيات القيادية في قطاعي الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، بجوائز القمة التي تضم أربع فئات تسلط الضوء على الأسماء البارزة التي كان لها مساهمة مؤثرة في مسرة تطور هذا القطاع الهام.

فقد فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة: عبد الله أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبد الله أحمد الموسى "مجموعة أرينكو".

وقدّم الجائزة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات.

وتأسست شركة أرينكو عام 1971 كأول شركة وطنية متخصصة في التصميم المعماري والهندسة والاستشارات في دبي، ثم تطورت لتصبح مؤسسة شهيرة متعددة الأنشطة تركز على الخدمات.

وتعمل المجموعة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وسلطنة عُمان، ضمن مجموعة واسعة من القطاعات تشمل التصميم المعماري والعقارات والضيافة وتأجير السيارات والتصميم الداخلي والخدمات اللوجستية والتجارة.

وفازت لورا إغلتون، المدير العام لفندق إنديغو دبي داون تاون بجائزة القائد المؤثر التي تعد مبادرة مخصّصة لتكريم القيادات النسائية التي تُسهم في تشكيل مستقبل قطاع الضيافة عبر أدوار فاعلة ومؤثرة.

وتحتفي الجائزة بالنساء اللواتي يُظهرن قيادة مهنية راسخة ويُحدثن أثرًا واضحًا من خلال كسر الحواجز، وقيادة المبادرات، وتوجيه الكفاءات الصاعدة، ودفع القطاع نحو تطور إيجابي.

وتولت عملية التحكيم في الجائزة مايا زيادة، رئيسة قسم التطوير للفئات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في أكور بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

فيما فازت بجائزة القائد المستقبلي، فيرونيكا أستانا، المديرة العامة لشركة ميني ماكس للضيافة وهي الجائزة التي تقام بالشراكة مع كلية EHL لإدارة أعمال الضيافة، تقديراً للشباب الذين يتركون أثراً واضحاً في قطاع الضيافة العالمي أو داخل مؤسساتهم في سن مبكرة، ويغدون نموذجاً يُحتذى بين أقرانهم وزملائهم في القطاع.

تألفت لجنة التحكيم من الدكتور أخيم شميت، عميد كلية إدارة الأعمال الفندقية في EHL؛ وستيفان حدّاد من قسم التمويل المؤسسي والتعليم العالي في EHL؛ وجوناثان وُرْسلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بِينش".

وفاز فادي العسيري، المدير الأول للتعليم وبناء القدرات، شركة ريد سي جلوبال بجائزة القيادة.

وأبرمت القمة العالمية لمستقبل الضيافة شراكة مع الجمعية الدولية لمستشاري الضيافة لتقديم جائزة القيادة التي تُكرّم القيادات البارزة التي تُسهم في صياغة اتجاهات قطاع الضيافة العالمي عبر رؤيتهم وإنجازاتهم وتأثيرهم المستدام.

تُمنح هذه الجائزة لروّاد يَشهد لهم القطاع بمسارات مهنية راسخة تجمع بين التميّز والابتكار والالتزام بصقل القيادات القادمة.

وتضمّنَت لجنة التحكيم كلاً من جوديث كارترايت، المؤسِّسة والمديرة العامة لشركة بلاك كورال للاستشارات؛ وبن باسيلي ووكر، المؤسِّس والشريك الإداري لشركة أندارت جلوبال؛ وديفيد كين، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة QUO؛ وأندريا بيلفانتي، الرئيسة التنفيذية للجمعية الدولية لمستشاري الضيافة؛ وجوناثان وُرْسلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بِينش".

وقال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بِنش" المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة، إن جوائز القمة تعكس معايير التميز والابتكار، وتسلّط الضوء على القيادات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع، وتبرهن إنجازات الفائزين على أثر الرؤية الواضحة والقيادة الفاعلة في دفع صناعة الضيافة نحو مستويات أعلى من التطور.