فريقا الشارقة والبطائح يواصلان صدارتهما مسابقة دوري كرة السلة للرجال

الشارقة في 29 أكتوبر/وام/ واصل فريقا الشارقة والبطائح صدارتهما لمسابقة دوري كرة السلة للرجال، بعد أن حقق كل منهما فوزه الرابع على التوالي، رافعين رصيدهما إلى 8 نقاط في ختام منافسات الجولة الرابعة التي أقيمت أمس.

شهدت الجولة تألقاً هجومياً لافتاً بعدما تجاوزت جميع الفرق الفائزة حاجز الـ 100 نقطة، بواقع 3 انتصارات على ملاعب أصحابها، وفوز واحد خارج الأرض.

ففي المباراة الأولى، تفوق الشارقة، حامل اللقب، على ضيفه الظفرة بنتيجة 103 - 86، فيما واصل البطائح سلسلة انتصاراته بفوزه على ملعبه على الوصل بنتيجة 102 - 91.

وفي باقي النتائج، فاز النصر على ضيفه الوحدة بنتيجة 121 - 50، فيما حقق شباب الأهلي الفوز على مضيفه الجزيرة بنتيجة 106 - 73.