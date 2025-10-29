ابن طوق يبحث مع وزراء السياحة في جنوب أفريقيا وزامبيا وألبانيا تعزيز التعاون المشترك

دبي في 29 أكتوبر/وام/ التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، معالي باتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا؛ ومعالي رودني سيكومبا، وزير السياحة في زامبيا؛ ومعالي بلندي غونجيا، وزير السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا - كلا على حده -.

جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة خلال الفترة المقبلة، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجال السياحة المستدامة وذلك على هامش قمة "الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي" لعام 2025، التي عُقدت في دبي تحت شعار "بناء جسور من أجل النمو الـمستدام"، وشهدت مشاركة واسعة ضمت أكثر من 350 شخصاً من القادة والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات و53 دولة أفريقية.

واستعرض ابن طوق خلال اللقاءات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" في دولة الإمارات، ودورها البارز في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل من خلال وضع مستهدفات وطنية طموحة، تضمنت رفع مكانة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

فقد بحث معالي عبدالله بن طوق، مع معالي باتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا، آخر المستجدات التي يشهدها القطاع السياحي عالمياً، وآليات تمكينه من النمو المستدام، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في الأنشطة السياحية، وإمكانية بناء شراكات جديدة تدعم التجارب السياحية للزوار، ومستقبل استدامة القطاع السياحي في البلدين خلال الفترة القادمة، لا سيما أن عدد السياح من جنوب أفريقيا لدولة الإمارات وصل إلى أكثر من 178,767 سائحا في عام 2024، وبلغ عدد رحلات الطيران بين البلدين نحو 55 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران في الدولتين.

وناقش الطرفان آليات تعزيز الاستفادة من "قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي" بما يسهم في دعم الاستثمارات السياحية المتبادلة بين البلدين، وتشجيع إقامة مشاريع سياحية جديدة ومتنوعة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية السياحية بما يخدم رؤية كل من الإمارات وجنوب أفريقيا في هذا المجال الحيوي.

وبحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه معالي رودني سيكومبا، وزير السياحة في زامبيا، آليات تعزيز استفادة مجتمعي الأعمال في الإمارات وزامبيا من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي بالبلدين، بهدف توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة التي تدعم تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز حركة السياحة المتبادلة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي.

وأكد الطرفان المضي قدماً في البناء على الخطوات المتحققة في المجالات السياحية المتنوعة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وناقش معالي عبدالله بن طوق مع معالي بلندي غونجيا، وزير السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، سبل دعم التعاون بين الشركات السياحية في السوقين الإماراتي والألباني، إضافة إلى تعزيز العمل الثنائي من أجل إطلاق برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.

وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.