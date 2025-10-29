معرض دبي للطيران يعزز الاستدامة ويسرّع وتيرة التحوّل في القطاع

دبي في 29 أكتوبر/وام/ يسلط معرض دبي للطيران 2025 ، الذي يقام من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل ، الضوء على الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطيران المستدام، من خلال توحيد جهود القطاع على مستوى العالم لتوفير حلول واقعية تسهم في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

ويأتي محور الاستدامة في صدارة أولويات المعرض لهذا العام، حيث يركّز على تسريع تطبيق التقنيات المستدامة المبتكرة في قطاع الطيران، إلى جانب المساعدة في إزالة الكربون من منظومة الطيران.

ويعكس المعرض أهمية دور الفعاليات الدولية في استعراض أحدث الابتكارات، بالإضافة إلى كونها تمثل منصة بارزة لاتخاذ إجراءات حاسمة تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران.

وتستضيف النسخة 19 من المعرض قادة القطاع والمبتكرين وصُنّاع السياسات والداعمين في مجال الاستدامة، إلى جانب مشاركات مميزة من جهات عالمية، من بينهم مطارات دبي وإيرباص وبوينج والمنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس المطارات الدولي والهيئة العامة للطيران المدني.

وتشمل فعاليات المعرض استعراض أحدث التقنيات والشراكات التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي ملموس وتسليط الضوء على تزايد مستويات التعاون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطيران لدعم جهود إزالة الكربون، ومواجهة التحديات المتعلقة بتوسيع نطاق إنتاج وقود الطيران المستدام.

ويعمل المعرض على تطوير السياسات والتعاون العالمي في هذا المجال، ويفتح آفاقا لآليات تمويل جديدة لدعم هذا التحول، إلى جانب تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة وبناء منظومة الوقود اللازمة لإعادة رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران.

ويستضيف تحالف " oneDXB “ للاستدامة هذا العام عرضاً خاصاً يسلط فيه الضوء على خدمات مناولة أرضية مستدامة بالكامل.

يعتبر التحالف مبادرة متعددة الأطراف بقيادة مطارات دبي، ويعمل على توحيد جهود شركات الطيران ومزودي خدمات المناولة الأرضية ومقدمي الخدمات بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون والابتكار والمرونة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنترال" من خلال الإجراءات المنسقة والمسؤولية المشتركة.

وقال سفين ديكرز، مدير الاستدامة في مطارات دبي، إن معرض دبي للطيران يشكل منصة بارزة تجمع الجهات المعنية العالمية، وتسلط الضوء على الحلول العملية، مع الارتقاء بمستوى الجلسات الحوارية حول أبرز المواضيع في القطاع لتحقيق نتائج ملموسة، ونركز في مطارات دبي على توفير مستقبل أكثر استدامة من خلال التعاون مع شركائنا، كما تسهم إقامة مثل هذه الفعاليات بدور محوري في تحويل الأهداف المشتركة إلى تقدم حقيقي على أرض الواقع.

من جانبه، قال جوليان مانهايس، مدير قسم وقود الطيران المستدام وإزالة ثاني أكسيد الكربون في شركة إيرباص، إن الاستدامة تمثل أولوية استراتيجية في قطاع الطيران العالمي، ويقدم معرض دبي للطيران منصة حيوية بالنسبة لشركة إيرباص من أجل استعراض أحدث تقنياتنا وتعزيز الشراكات اللازمة من أجل تسريع وتيرة جهود القطاع لإزالة الكربون. ويخصص مؤتمر الاستدامة الموسع الذي يستمر يومين و يصاحب المعرض، مساحة لمناقشة أبرز القضايا، بدءاً من توسيع نطاق استخدام وقود الطيران المستدام والجيل التالي من الوقود، ووصولاً إلى إزالة الكربون من المطارات وفتح آفاق جديدة أمام التمويل الأخضر والابتكار المستدام.

تضم قائمة المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم في الفعالية جاستن إرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي؛ والكابتن سليمان المحيميدي، نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني؛ وسفين ديكرز، مدير الاستدامة والابتكار والشراكات في مطارات دبي.

بدوره، قال جيف شوكي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية والسياسة العامة العالمية والاستراتيجية المؤسسية في شركة بوينج، إن بوينج تلتزم بتوفير حلول قابلة للتطبيق من الناحية التجارية، وتسهم في دعم النمو المرن والمستدام لقطاع الطيران على مستوى العالم، إذ نسعى دائماً إلى تعزيز تعاوننا مع الحكومات ومزودي خدمات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ما يساعدنا في دعم جهود التنويع في أسواق الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين فعالية أنظمة الطيران.

ويتعاون معرض دبي للطيران مجدداً مع شركة جيتكس من أجل تزويد الطائرات المشاركة بوقود الطيران المستدام، مع اعتماد معدات مناولة للطائرات تعمل بالكهرباء وغاز البروبان، بهدف خفض الانبعاثات بشكل كبير في جميع أقسام المعرض.

وتبرز توجهات المعرض الداعمة للاستدامة من خلال برنامج الأجنحة الأفضل، وهو مبادرة أطلقها بهدف تشجيع الجهات العارضة على اعتماد نماذج وتصاميم منصات قابلة لإعادة الاستخدام، لتترك أثراً إيجابياً دون التأثير على البيئة.

