دائرة الطاقة - أبوظبي تكشف عن مشاريع متقدمة بقطاع المواد البترولية خلال أديبك 2025

أبوظبي في 29 أكتوبر/وام/ تستعرض دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر"أديبك 2025" في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل ريادتها في مجال تعزيز السلامة في قطاع الطاقة والابتكار والتميّز التنظيمي وجهودها في تعزيز جاهزية قطاعي الطاقة والمياه في أبوظبي لمستقبل أكثر أماناً واستدامة، بما يعزز كفاءة القطاع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وتسلط دائرة الطاقة الضوء على نهجها الموحّد في حوكمة قطاع الطاقة، عبر منظومة متكاملة تجمع بين الأنظمة المعزَّزة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأطر التنظيمية المتقدمة لسلامة غاز البترول المسال والإشراف على منتجات النفط.

وتتضمن منصة دائرة الطاقة خمس مناطق تفاعلية مخصصة لاستعراض أبرز مشاريع قطاع المواد البترولية، حيث تتيح للزوار التعرف على آلية الحصول على التصاريح، وتجربة المساعد الذكي «مايد»، والاطلاع على مبادرة «أسطيل»، إضافة إلى استعراض منظومات اللوائح والسياسات البترولية، ومنطقة توعوية متقدمة بتقنية الواقع الافتراضي للتعريف بسلامة الغاز.

وتضطلع الدائرة بدور محوري في تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تسهّل مسيرة أبوظبي نحو منظومات أكثر موثوقية وأمانًا واستدامة في مجالي الطاقة والمياه.

وتواصل الدائرة قيادة هذا التحوّل من خلال تعزيز التنويع والكفاءة، وتشجيع تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، ودمج التقنيات المبتكرة.