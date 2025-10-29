اختتام أعمال المؤتمر الدولي لنشر العربية في أفريقيا 2025 بموريتانيا

نواكشوط في 29 أكتوبر/وام/ اختتم المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالشارقة أعمال المؤتمر الدولي العلمي الثاني الذي عُقد تحت عنوان: "وسائل نشر اللغة العربية في أفريقيا واستراتيجيات تطويرها" بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين العرب والأفارقة وذلك بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورعاية فخامة محمد بن الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا.

شهد المؤتمر تقديم 45 بحثاً علميّاً محكّماً من 16 دولة عربية وأفريقية تناولت مختلف قضايا نشر اللغة العربية وتطوير تعليمها في القارة السمراء بحضور ممثلين عن 40 دولة أفريقية وعربية.

حضر الافتتاح معالي وزيرة التعليم العالي ووزيرة الشؤون الاجتماعية في موريتانيا والتي أثنت في كلمتها الافتتاحية على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة الداعمة للغة العربية والثقافة بشكل عام

وترأس الدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة الجلسة العلمية السابعة التي خُصصت لمناقشة مجموعة من الدراسات العلمية المتنوعة وشملت البحوث المقدَّمة موضوعات حول استخدام التلعيب في تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية في جنوب أفريقيا والتغيرات المعجمية في اللهجة العامية السودانية ومقترحات عملية للتغلب على صعوبة قواعد اللغة العربية لدى بعض المتعلمين وحكم تعلم اللغة العربية في فتاوى الفقهاء الأفارقة إلى جانب أبحاث محكمة حول اللغة العربية والسيادة الوطنية في أفريقيا ودراسة بعنوان: دور الزوايا والتعليم العربي الحر في صمود اللغة العربية في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي.

وقال الدكتور امحمد صافي المستغانمي أن أهمية كلّ شيءٍ تنبع من موضوعه وقد استمدّ المؤتمر العلمي الثاني للغة العربية في أفريقيا قيمته من قيمة موضوعه إذ انعقد لخدمة العربية أرقى اللغات وأغناها وبدعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي لا يألو جهداً في خدمة العربية وأهلها في مختلف أقطار العالم وقاراته.