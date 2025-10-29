أبوظبي تستضيف منتدى مطوري الرياضات والألعاب الإلكترونية غدا

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي “منتدى مطوري الألعاب Unity × أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية”غداً في "بيكسول جيمينج" بممشى القناة، بالتعاون مع شركة "يونايتي تكنولوجيز" الرائدة عالمياً في تطوير محركات الألعاب الرقمية.

يشهد المنتدى سلسلة من الجلسات التخصصية في تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، وفرصاً للتواصل بين مطوري الألعاب المستقلين والطلبة والمبدعين والخبراء في هذا القطاع داخل دولة الإمارات ويشارك فيه نخبة من المتحدثين البارزين.

وقال ماركوس مولر-هابيج، مدير أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية إن تنظيم منتدى مطوري الألعاب يعد محطة مفصلية بارزة لتسليط الضوء على جهودنا الرامية إلى دعم تطوير المواهب في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتمكين الجيل القادم من صنّاع الألعاب الرقمية.