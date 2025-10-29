الكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة

دبي في 29 أكتوبر /وام/ كشفت غرف دبي عن أجندة منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية الذي تنظمه بمدينة نيويورك في 12 نوفمبر المقبل تحت شعار "فرص تحفّز النمو المشترك".

تتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المشترك وفرص الأعمال الواعدة بين دبي والولايات المتحدة.

ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وفد غرف دبي للمنتدى الذي يهدف لاستقطاب الشركات الأمريكية إلى دبي، ودعم المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي، واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق الدولية.

ويركز المنتدى على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخر بها دبي، والفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن دبي تتبنى رؤية اقتصادية متقدمة تقوم على ترسيخ مكانتها مركزا محوريا في منظومة الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة، ويعكس تنظيم المنتدى، التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة باعتبارها أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لدبي، وحرصنا على العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار في الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، وتقديم نموذج مبتكر للتعاون الاقتصادي طويل الأمد قائم على التنوع والانفتاح بين دبي والولايات المتحدة.

وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك؛ وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي – قطاع الاستثمار والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"؛ والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

كما تشمل قائمة المشاركين في جلسات الحدث عدد كبير من المدراء والمسؤولين بمؤسسات و شركات تعمل في مختلف القطاعات .

وتشمل فعاليات المنتدى جلسات حوارية متخصصة تستعرض آفاق الاستثمار في اقتصاد دبي المتنوع، وبيئتها الداعمة للأعمال، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية والنظام الضريبي التنافسي وتسلّط الضوء على دور دبي في تمهيد مسارات استثمارية جديدة أمام الشركات الأمريكية، ودورها البارز في قطاع التكنولوجيا المالية، ومكانتها المرموقة كمنصة انطلاق رئيسية للتوسع نحو الأسواق العالمية.

وتركّز الجلسات على محاور استراتيجية تشمل تعزيز الفرص العالمية المتاحة بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة، واستشراف آفاق التجارة والاستثمار بين الجانبين، واستعراض دور رأس المال الخاص في الدورة الاقتصادية المقبلة.

وتتضمن أجندة المنتدى أيضاً جلسة خاصة حول عوامل تزايد ثقة المستثمرين الأمريكيين بدبي، والجغرافيا الجديدة للفرص في العصر الرقمي، وصعود التجارة السريعة، واستراتيجيات استقطاب الكفاءات العالمية، وتنمية الشركات الناشئة وحاضنات الابتكار.

وتتناول الجلسة النموذج المبتكر للمناطق الحرة في دبي، وخطواتها الرائدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

يشكل الحدث الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال بعدما تم تنظيم الدورة الدولية الأولى في مدينة بكين العام الماضي تلتها الدورة الثانية في لندن بالمملكة المتحدة، فيما تم تنظيم الدورة الدولية الثالثة في مدينة هامبورغ بألمانيا في شهر مايو الماضي.

