اتحاد الكرة يعلن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة

دبي في 29 أكتوبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم مواعيد وملاعب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم 2025 – 2026، بعد الكشف عن المواجهات خلال القرعة التي جرت يوم الأحد المقبل في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وتقرر أن تُقام المباريات على مدار 3 أيام ، حيث ستقام مباراة واحدة يوم السبت 31 يناير 2026 تجمع دبا والعين في استاد راشد بدبي الساعة 18:30 مساء ، ومباراتان يوم الأحد الأول من فبراير القادم تجمع الأولى شباب الأهلي مع خورفكان في استاد راشد بن سعيد بإمارة عجمان الساعة 17:15 مساء ، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي الوحدة ويونايتد الساعة 20:00 مساء في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ، بينما ستقام مباراة بني ياس والجزيرة يوم الإثنين 2 فبراير على استاد آل نهيان بأبوظبي الساعة 18:35 مساء.

كان اتحاد الكرة قد حرص على إقامة قرعة الدور ربع النهائي على غرار البطولات العالمية الكبرى بهدف إضافة نوع من الإثارة على البطولة خلال أدوارها المختلفة ، حيث سجلت مباريات دور الـ 16 نجاحات كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي والحضور الجماهيري.