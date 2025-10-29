أقوى فرق العالم تشارك في جائزة مبادلة الكبرى للإبحار "سيل جي بي"

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة جائزة مبادلة الكبرى للإبحار"سيل جي بي" برعاية مجلس أبوظبي الرياضي التي تقام يومي 29، و30 نوفمبر المقبل في ميناء زايد، مشاركة 12 فريقا وطنيا من أقوى فرق الإبحار بالعالم، تتنافس على جوائز قدرها مليونا دولار أمريكي.

وفي اليوم الأول من السباقات تخوض الفرق الـ12 سباقات الأسطول التأهيلية، لتحديد المراكز النهائية في الترتيب العام.

وتبرز 4 فرق فقط كأقوى المرشحين للوصول إلى السباق الختامي يوم الأحد، وهي الإمارات جي بي آر، وبلاك فويلز، وبوندز فلاينغ روس، ولوس غالوس.

وفي ختام البطولة تتأهل أفضل 3 فرق من هذه المواجهات إلى السباق النهائي الحاسم ليفوز فريقٌ واحد فقط بكل شيء، اللقب، والكأس، والجائزة الكبرى، بينما يغادر الآخرون بعد موسمٍ طويل من التحدي والمنافسة.