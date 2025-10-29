تواصل منافسات مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة وتتويج الفائزين

سويحان في 29 أكتوبر / وام / سجلت منافسات سن المفاريد في "مزاينة سويحان" المحطة الأولى بمهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، مشاركة واسعة، ضمن أشواط المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، فيما تستمر المسابقات في منصة مزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان لغاية 3 نوفمبر المقبل.

وجرى، مساء اليوم (الأربعاء) تتويج الفائزين في أشواط الشرايا والمهجنات الأصايل لسن المفاريد، بحضور ضيف الشرف سعادة عيسى سعيد الخييلي، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمنافسات، بحضور عدد من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحصدت المركز الأول في شوط مفاريد أصحاب السمو الشيوخ - محليات ، " صوغه " لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثاني حلت " غزلان " لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ، ونالت المركز الثالث " أفعال " لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الرابع " مغثه " لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحلت خامساً " الظفرة " لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.

ونالت المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (1) - محليات ، " الكايدة " لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري ، وفي المركز الثاني حلت " مرهين " لمالكها يوسف سالم محمد المحرمي ، ونالت المركز الثالث " جينار " لمالكها حمد محمد الحصين الطهش المنهالي .

وأظهرت النتائج في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (2) - محليات ، فوز " وسام " لمالكها صالح سالم عنوده العامري بالمركز الأول ، وفي المركز الثاني حلت " لعبيه " لمالكها شهاب حمد ناصر المالكي ، وجاءت بالمركز الثالث " ماركه " لمالكها عبد الله مبخوت غانم راشد المنهالي .

وظفرت بالمركز الأول في شوط مفاريد المهجنات الاصايل، فوز " الشبهانة " لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري ، وفي المركز الثاني حلت " متعبه " لمالكها حمد جابر محمد عمير المنصوري ، وجاءت بالمركز الثالث " غنايم " لمالكها غانم عبيد سالم طماش المنصوري .

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (1) - مجاهيم ، عن فوز " نـوامـيـس “ بالمركز الأول لمالكها كرامه محمد سعيد برك المنهالي، وفي المركز الثاني حلت ”رويه" لمالكها سليم سالم سليم المنهالي ، وجاءت بالمركز الثالث " الحرصه " لمالكها سليم سالم سليم المنهالي .

وسجلت النتائج في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (2) - مجاهيم ، فوز " عوايد " بالمركز الأول لمالكها سالم عبيد عبدالله المهري ، وفي المركز الثاني حلت " كنز بن سوده " لـ جديدة سعيد مرزوق المنهالي ، وجاءت بالمركز الثالث "حضور" لمالكها بخيت عبدالله بخيت بن عوضان المنهالي.

ودخلت صباح اليوم المطايا المشاركة في أشواط سن الحقايق التلاد والشرايا للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ الخميس، فيما تدخل صباح غدٍ الخميس الإبل المشاركة في منافسات أشواط اللقايا ا للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل.