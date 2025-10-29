مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر بنحو 70 مليون قدم مكعب يومياً

القاهرة في 29 أكتوبر /وام/ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر الانتهاء بنجاح من حفر البئر الجديدة «ظهر-9» في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، والتي تُسهم في رفع إنتاج الحقل بنحو 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن نتائج البئر أكدت وجود طبقة حاملة للغاز تسمح بزيادة الإنتاج وفق الخطة المستهدفة، مشيراً إلى أن أعمال الحفر نُفذت بواسطة سفينة الحفر «سايبم 10000» مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والجداول الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة «Denise W-1X» بدأت بمنطقة تنمية دنيس قبالة سواحل بورسعيد بالبحر المتوسط، بواسطة جهاز الحفر المصري «القاهر-2»، في مياه بعمق 98 متراً وباستهداف عمق إجمالي يتجاوز 4200 متر.