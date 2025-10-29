خبراء يشيدون بمستوى الرعاية الصحية و العلاجات المبتكرة في الدولة

الشارقة في 29 أكتوبر/وام/ أشاد السير بروفيسور مجدي يعقوب الجراح العالمي المتخصص في جراحة القلب والرئة بمستوى الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومدى التقدم الكبير في الخدمات و العلاجات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الصحية بالدولة وذلك من خلال تعاونها مع مختلف الجهات المعنية حول العالم .

وقال البروفيسور مجدي يعقوب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش انطلاق أعمال سلسلة " الشارقة محطة المستقبل : الرعاية الصحية " في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إن الإكتشافات الطبية شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية العديد من الابتكارات الناجحة من أبرزها علاج صمامات القلب.

ونبه إلى أنه من خلال الخلايا الجذعية أصبح بالإمكان استبدال الصمامات المريضة بأخرى سليمة مشابهة تعمل بنفس مستوى الصمامات الطبيعية وخلال الأعوام الثلاثة القادمة سنشهد انتشار هذه العمليات التي ستنقذ ملايين المرضى الذين يعانون من ضعف الصمامات القلبية مشيرا إلى أن نسبة نجاح هذه العمليات عالية جدا وذلك بسبب التقدم الكبيرالذي شهده علم الجينات في الآونة الأخيرة.

من جانبه أكد البروفيسورحميد عبيد الشامسي الرئيس التنفيذي لمعهد برج الحياة للسرطان و أول أستاذ أورام في الإمارات أهمية العلاج المناعي بالنسبة لمرضى السرطان .. وقال : “ في الماضي كان علاج المريض يقتصر فقط على العلاجات الكيماوية لكن اليوم أصبح العلاج المناعي والعلاجات الذكية تقوم بدور كبير جدا في تخفيف خطر عودة المرض وعلاجه حتى لو كان في مراحل متقدمة إلى جانب وجود طرق حديثة لتشخيص المرض في مراحل مبكرة”.

وأوضح الشامسي أن دولة الإمارات من أكثر الدول في العالم التي تقوم بتسجيل الأدوية الحديثة وبشكل سريع جدا خاصة الأدوية المناعية التي تتوفر بشكل كبير إلى جانب القيام ببعض الدراسات السريرية حول الجهاز المناعي والأدوية المناعية لتعزيز فرص الشفاء التام للمرضى خاصة للمصابين بمراحل متقدمة.

وحول سلسلة الشارقة قال الشامسي إن الحدث تظاهرة علمية جمعت عقولا ‏لامعة ليس فقط في مجال الأورام ولكن في عدة مجالات مختلفة بهدف تسليط الضوء على جهود إمارة الشارقة في دعم الاختبارات والتجارب الطبية التي ستحسن بدورها من صحة الأفراد ليس فقط على مستوى الإمارات ولكن مستوى العالم وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مستقبل الصحة في الشارقة ودولة الإمارات .