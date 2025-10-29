نائب رئيس "الشعبة الإماراتية" تترأس اجتماع لجنة البرلمان العربي المعنية بوثيقة تطوير التعليم الإلكتروني

القاهرة في 29 أكتوبر /وام/ ترأست سعادة ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد الوثيقة الاسترشادية لمشروع تطوير التعليم الإلكتروني، الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ضمن اجتماعات البرلمان.

ناقشت اللجنة أبرز الجهود الوطنية في الدول العربية في مجال التعليم الإلكتروني، إضافةً إلى استعراض التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال إلى جانب محتوى الوثيقة الاسترشادية الشاملة التي تعكف على إعدادها لتطوير التعليم الإلكتروني، والتي تستند إلى التجارب العربية الناجحة والمستجدات العالمية، بهدف الاستفادة من تطبيق التقنيات الحديثة في العملية التعليمية في المنطقة العربية.