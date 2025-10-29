الإمارات تحصد "ذهبية وفضية" في مونديال الرماية البارالمبية بالعين

العين في 29 أكتوبر/ وام/ أحرز فريق الإمارات المكون من سعيد البلوشي، وعائشة المهيري، وعائشة الشامسي ذهبية منافسات الفرق لمسابقة البندقية 10 أمتار هوائي وضعية الواقف فئة SH2 مختلط، محققاً 1877.9 نقطة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، المقامة حاليا في نادي العين للفروسية والرماية، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 38 دولة.

وجاء الفريق الصيني وصيفاً برصيد 1866 نقطة، وحل ثالثاً الفريق التايلاندي مسجلاً 1860 نقطة، كما حققت البطلة عائشة المهيري فضية الفردي في المسابقة نفسها برصيد 252.2 نقطة، وحصد البريطاني ريان كوكبيل الذهبية مسجلاً 254.2 نقطة، وجاء ثالثاً النيوزيلندي مايكل جونسان برصيد 230.9 نقطة.

وتوج المنتخب الهندي بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المسدس 10 أمتار هوائي وقوف فئة SH1 مختلط، محققا الذهبية والفضية والبرونزية لكل من رودرانش خاندونوال، وسانديب كومار، وأمير أحمد بهات برصيد 351 نقطة.

و أقيمت اليوم مسابقة البندقية 10 أمتار هوائي وضعية الواقف مختلط للمكفوفين، لكن لم يتم منح ميداليات أو تتويج للمشاركين، نظراً لعدم وصول عدد الدول المشاركة إلى الحد القانوني، حيث أحرزت رافيشانكار فايشنفي من الهند المركز الأول محققة 549.1 نقطة، وجاء ثانياً مارتن أداميك من سلوفاكيا برصيد 530.5 نقطة، وثالثاً شوبا تشوبي من الهند برصيد 521.1 نقطة.