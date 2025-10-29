"البلديات والنقل" و "أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تطلقان مبادرة لحماية "النحل"

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام / أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مشروعاً يهدف إلى حماية النحل، وتعزيز التنوع الحيوي، ودعم صناعة تربيته وإنتاج العسل في الإمارة ومن المقرر أن تنطلق المرحلة التجريبية للمبادرة بالتزامن مع موسم عسل السدر.

تمنح المبادرة عدداً من مربي النحل المتميزين، حقّ الإنتاج المراقب في الغابات المملوكة للحكومة، بهدف تعزيز الممارسات المسؤولة، والحفاظ على أعداد الملقحات وموائلها الطبيعية، والمساهمة في تجديد الغابات وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

يشارك في المبادرة 15 نحّالاً متميزاً تم اختيارهم من بين الفائزين الخمسة الأوائل بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لضمان إشراك أصحاب الخبرة والإنجازات المميزة، مع الإبقاء على عدد محدود من المشاركين بما يتيح متابعة دقيقة وإدارة أكثر فاعلية.

وبموجب ضوابط دقيقة لحماية النظم البيئية، يلتزم كل نحّال بعدد لا يتجاوز 100 خلية، ما يضمن التوازن بين كثافة النحل ومصادر الرحيق المتاحة ويحول دون الاكتظاظ ويتعيّن على المشاركين أيضا الالتزام بإرشادات صارمة تشمل الحفاظ على عدد الخلايا المحدّد، وتوثيق السجلات بدقة، وتقديم عينات من العسل المنتج.

وتتابع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سير العمل في المبادرة من خلال برنامج تفتيش أسبوعي لمواقع الإنتاج، والإشراف المباشر على عملية فرز العسل، وجمع العينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات، والمتعلقة بمستويات متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية، ومعايير السلامة الأخرى وجودة الأعسال.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، إن توفير أفضل المساحات الغنية بالرحيق للنحالين الأكثر خبرة يعكس التزام الدائرة الثابت بالحفاظ على البيئة، ويعزز جودة العسل الإماراتي، مؤكداً أن هذا النهج المنظم يسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الإنتاج الغذائي المحلي، وصون النظم البيئية، ودعم الاقتصاد، كما يجسد التعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ترجمة واضحة للالتزام المشترك نحو الاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، والتنوع الاقتصادي.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن المبادرة تأتي ضمن برنامج متكامل يضم مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في الإمارة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، موضحا أن البرنامج تم تطويره بالتنسيق مع دائرة البلديات والجهات الحكومية الأخرى، لتعزيز تنافسية العسل المحلي كمنتج عالي الجودة، وتحقيق استدامة ونمو القطاع، مع ضمان خدمة مصالح النحالين والمستهلكين والبيئة على حد سواء.