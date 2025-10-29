معرض "حارسات الصور" ينطلق في 8 نوفمبر بالشارقة

الشارقة في 29 أكتوبر/ وام / تنظم مؤسسة الشارقة للفنون خلال الفترة من 8 نوفمبر المقبل حتى 26 أبريل المقبل معرض “حارسات الصور” في رواق الفوتوغراف وهو أحدث مباني المؤسسة الفنية.

ويضم المعرض أكثر من 50 عملاً فوتوغرافياً لـ17 فناناً ومجموعة فنية متخذاً من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون مصدراً للأعمال المعروضة.

واستوحي عنوان المعرض من عمل الفنانة زينب سديرة “حارسات الصور” التي تسلط فيه الضوء على الجهد الشخصي المطلوب لحفظ الذاكرة وإعادة تشكيلها باستمرار وتتناول تعقيدات الشتات منطلقةً من دور المرأة المحوري في حفظ الموروث البصري ودور الصورة كشاهد ووسيلة للمقاومة.