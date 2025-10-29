بهدف استعادة هويتها الخضراء .. بغداد تكشف عن 3 مشاريع بيئية إستراتيجية بـ 6.5 مليار دولار

دبي في 29 أكتوبر/ وام / أعلن المهندس عمار موسى كاظم، أمين بغداد، عن تخصيص حزمة استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليارات دولار لإطلاق ثلاثة مشاريع إستراتيجية كبرى، تهدف إلى ترسيخ مسار الاستدامة في العاصمة العراقية ومواجهة التحديات البيئية.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025" التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة إكسبو دبي، أوضح كاظم أن هذه المشاريع النوعية تهدف لتحسين جودة البيئة، والحد من الانبعاثات، وزيادة الرقعة الخضراء.

وقال إن المشروع الأضخم، وهو "غابات بغداد المستدامة"، يشمل استثمارا بقيمة 5 مليارات دولار، ويهدف إلى إعادة الهوية البيئية الخضراء لبغداد وزيادة حصة الفرد من المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن العمل بدأ فعليا بالمرحلة الأولى "من أصل ثلاث"، حيث تم غرس أول شجرة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع اكتمال هذه المرحلة خلال عامين.

وأوضح أن المشروع الإستراتيجي الثاني، الذي تتجاوز قيمته مليار دولار، فيتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها بالكامل، إما لإعادتها إلى النهر أو لاستخدامها في الري والزراعة، إذ تم التعاقد فعلا مع شركات متخصصة عالمية وعقود استشارية إيطالية لوضع الرؤى والتصاميم الشاملة.

وأضاف أن المشروع الثالث يتمثل في "تحويل النفايات إلى طاقة" بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار، واصفا هذا المشروع بأنه "ثاني مشروع من نوعه على مستوى الشرق الأوسط"، ويعتمد على تحويل النفايات إلى طاقة عبر عمليات حرق متطورة وصديقة للبيئة، وقال إن المشروع أحيل للاستثمار إلى شركة صينية متخصصة، ويستغرق تنفيذه ما بين سنة ونصف وسنتين.

وأكد كاظم أن التحول نحو الاستدامة لا يقتصر على تنفيذ المشاريع، بل يشمل أيضا تبادل الخبرات مع المدن الرائدة، مشيداً بتجربة مدينة دبي ووصفها بـ "المثال الذي يحتذى به في التطور والتحول الرقمي"، ونوه بإنجازاتها التي ستكون نقطة انطلاق لباقي العواصم العربية.