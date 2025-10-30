لطيفة بنت محمد تشهد توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية الداعمة لاستضافة مؤتمر "آيكوم دبي 2025"

دبي في 30 أكتوبر/ وام/ في إطار الاستعدادات لاستضافة دبي للمؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، والذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر المقبل، شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم بين اللجنة التنظيمية للمؤتمر العالمي، ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في دبي ودولة الإمارات، بهدف تنسيق الجهود وتوسيع آفاق التعاون المشترك، من أجل تقديم نسخة استثنائية من الحدث الذي تستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن استضافة دبي للمؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025" تعكس إيمان دولة الإمارات بقوة الثقافة والتراث وقدرتهما على إحداث التحول الإيجابي وبناء جسور التواصل بين المجتمعات، وسعيها المستمر لقيادة مستقبل الحراك الثقافي العالمي.

وقالت سموّها: "تجسّد هذه الشراكات التزام القطاعين الحكومي والخاص بدفع مسيرة المعرفة وتعزيز ترابط مجتمع المتاحف العالمي، كما تعكس روح التعاون المتأصلة في هويتنا وقيمنا الوطنية التي تقوم على وحدة الهدف والمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد، وهو أمر ليس بالجديد على دبي والإمارات. وقد تمكنا معاً من تحقيق نجاحات لافتة على المستويين المحلي والعالمي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التقدم يمثل ثمرة الجهد الجماعي"، مشيرةً سموّها إلى أن الحدث الدولي يرسخ مكانة دبي والإمارات ملتقىً للحوار والإبداع، ومركزاً عالمياً تتواصل فيه الشراكات لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً وترابطاً.

وتجمع هذه الشراكات عدداً من الجهات الوطنية المهمة، بما في ذلك شركة "دو"، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومدينة إكسبو دبي، و"فعاليات دبي للأعمال" التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومطار دبي، و"آيكوم- الإمارات"، حيث تمثل الشراكات خطوة مهمة نحو مواءمة الموارد والخبرات والرؤى المشتركة، بما يسهم في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025".

حضر توقيع الاتفاقيات في مدينة إكسبو دبي كلٌ من: سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، رئيس اللجنة التنظيمية لـ "آيكوم دبي 2025"، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، وسعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، وناصر الدرمكي، رئيس "آيكوم الإمارات".

وتعكس هذه الشراكات تطلعات اللجنة التنظيمية لـ "آيكوم دبي 2025" نحو تنظيم مؤتمر عالمي المستوى يجمع بين التأثير الإيجابي والإرث المستدام، إذ يمثل كل شريك ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية، وتنسيق الجوانب اللوجستية، وتبادل الخبرات والمعرفة، لضمان أن تصبح هذه النسخة من الحدث العالمي معياراً جديداً للتميز، والشمولية، وسهولة الوصول، ما يجسّد تفرّد دبي وتميزها في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

وستُعقد أعمال مؤتمر "آيكوم دبي 2025"، خلال الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وسيشهد مشاركة أكثر من 4500 من المتخصصين المعنيين بمجال المتاحف، وخبراء العمل الثقافي، وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة موضوع المؤتمر "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير"، كما سيتضمن برنامجه العلمي سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية، التي ستتناول محاور المؤتمر الثلاثة المتمثلة في: قوة الشباب، والتقنيات الحديثة، والتراث الثقافي غير المادي.

يُذكر أن المجلس الدولي للمتاحف “آيكوم”، تأسس في 1946، ويُعد منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته أكثر من 60 ألف متخصص من 139 دولة ومنطقة، إلى جانب ما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.