معرض القوارب المستعملة ينطلق غداً في دبي

دبي في 30 أكتوبر/ وام/ تنطلق غداً الجمعة في مرسى خور دبي، فعاليات الدورة الحادية عشرة من “معرض القوارب المستعملة في دبي”، والتي تستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية من الشركات ووكلاء القوارب واليخوت، إضافة إلى تجار المستلزمات البحرية.

وسيتم عرض أكثر من 50 يختاً وقارباً بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون درهم.

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، إذ يجمع بين المستثمرين والمهتمين بقطاع القوارب واليخوت، ويتيح الفرصة للاطلاع على مجموعة متنوعة من القوارب المستعملة التي تلبي مختلف الفئات، في إطار الجهود الرامية إلى دعم نمو قطاع الملاحة الترفيهية في الدولة.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من خمسة آلاف زائر من داخل الدولة وخارجها، في ظل النمو الذي يشهده القطاع البحري في دولة الإمارات، حيث تستحوذ الدولة على نحو 50 % من حجم سوق مراسي القوارب واليخوت في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وبحسب بيانات سلطة دبي البحرية التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بلغ عدد الوسائل البحرية المسجلة في دبي خلال عام 2024 نحو 7738 وسيلة بحرية، بزيادة بلغت 14.4 % مقارنة بعام 2023.

ويستعرض المعرض أحدث التقنيات في مجالات الملاحة الترفيهية والأنظمة الصديقة للبيئة، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في القطاع البحري.

كما يوفر الحدث خدمات مرافقة تشمل التمويل والتأمين والصيانة، بهدف دعم تطور صناعة القوارب وتعزيز استدامة القطاع البحري في إمارة دبي.