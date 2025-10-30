رئيس أذربيجان يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي ويؤكد عمق العلاقات مع الإمارات

باكو في 30 أكتوبر/ وام/ استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، في العاصمة باكو، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المُخصّص للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان، الذي يُعقد تحت عنوان “ الدستور أساس استقلال وسيادة الدول في العالم المعاصر” خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025.

ورحب فخامة الرئيس إلهام علييف، في مستهل اللقاء، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، مشيدًا بمشاركة دولة الإمارات في المؤتمر البرلماني الدولي، ومعربًا عن تقديره الكبير للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تشهد نموًا وتطورًا مستمرًا في مختلف المجالات.

وأكد فخامته أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والعلمية.

من جانبه، أعرب معالي صقر غباش عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد المجلس الوطني الاتحادي منذ وصوله إلى باكو، مؤكدًا أن ذلك يجسد عمق العلاقات المتينة وروابط الصداقة التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير الشراكات في مختلف المجالات.

ونقل معاليه إلى فخامة الرئيس الأذربيجاني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات سموهم لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق بدوام الرقي والازدهار في شتى المجالات.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس الأذربيجاني ، معالي صقر غباش تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد معالي صقر غباش، خلال اللقاء، بالرؤية القيادية لفخامة الرئيس إلهام علييف في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة أذربيجان الإقليمية والدولية كنموذج للاستقرار والانفتاح والتسامح.

وأكد معاليه أن العلاقات الإماراتية – الأذرية تشهد تناميًا متسارعًا بفضل الإرادة السياسية والرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى أذربيجان كشريك إستراتيجي في المنطقة، وأن التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الأذرية يشكّل رافدًا مهمًا في دعم وتعزيز هذه العلاقات.

وأشار إلى الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية أذربيجان في سبتمبر 2025، والتي شهدت الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، باعتبارها علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، تُعزز آفاق التعاون في مختلف القطاعات بما يواكب الأولويات التنموية للبلدين ويخدم مصالح شعبيهما الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والاستثمارية والعلمية والثقافية، وأكدا أهمية مواصلة تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم قضايا الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وحرص الجانبين على مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال الطاقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود أذربيجان في تطوير قطاع الطاقة الخضراء وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، في إطار التعاون البنّاء بين البلدين بما يجسد الدور الريادي للبلدين في دعم مسار التنمية المستدامة.

حضر اللقاء سعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدي جمهورية أذربيجان.

وضم وفد المجلس المشارك سعادة كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وسمية عبدالله السويدي، وأحمد مير هاشم خوري، ومضحية سالم المنهالي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.