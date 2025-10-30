صندوق الوطن يطلق النسخة الثالثة من "روّاد الأسواق المالية" 3 نوفمبر

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ يطلق صندوق الوطن بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، النسخة الثالثة من برنامج "روّاد الأسواق المالية" يوم 3 نوفمبر المقبل والتي تستمر حتى يوم 21 من الشهر نفسه، بمشاركة 33 من بنات وأبناء الإمارات، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وينتظم المشاركون في برنامج مكثّف يهدف إلى إعداد جيل وطني مؤهل لقيادة مستقبل القطاع المالي في الدولة، ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بأساسيات الاستثمار والتداول، وإدارة المخاطر، والمشتقات المالية، والتمويل الإسلامي والمستدام، والتشريعات المالية، من خلال مساقات تدريبية تعتمد أحدث الأساليب العالمي في مجال التدريب، والتي تجمع بين الجانبين النظري والعملي بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن تركيز صندوق الوطن على تمكين وتأهيل أبناء وبنات الإمارات من أجل مستقبل الوطن، يقع دائما على رأس أهدافه الرئيسية ضمن رؤية شاملة تقوم على "هوية وطنية قوية ومستدامة ركائزها التمكين والمسؤولية والإنتاجية".

وأكد أن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "رواد الأسواق المالية" يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتأهيل شباب الإمارات لهذا المجال الحيوي، وتمكينهم من خلال التدريب والدعم والرعاية من الحصول على الفرص سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع صندوق الوطن، لكي يحقق هذه البرنامج التدريبي المتخصص أهدافه، بتأهيل الكوادر الإماراتية وفق أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التدريب.

وأضاف معاليه أن صندوق الوطن سيظل داعماً لشباب الوطن في مختلف المجالات، وفق الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث يضع سموه دعم وتمكين أبناء الوطن رأس اولياته، ويركز الصندوق اتساقا مع هذه الرؤية الحكيمةمن خلال العمل مع كافة الشركاء على تعزيز قدراتهم، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، سواء داخل الدولة أو عبر التعاون مع شركات عالمية لتدريبهم بالخارج، ليكونوا مؤهلين تماماً وفق أحدث ما وصلت إليه العلوم التدريبية حول العالم، إضافة إلى رعاية المبدعين والمبتكرين من شباب الوطن في جميع المجالات العلمية والبحثية والاقتصادية والفنية والأدبية، في إطار الهدف الرئيسي لصندوق الوطن بتعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة لدي الأجيال القادمة.

وأشاد بدور هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي، معبراً عن رغبته باستمرار التعاون بينها وصندوق الوطن لما فيه صالح شباب الإمارات، وتمكينهم معرفيا وتأهيليهم لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج يؤكد نجاح التجربة التي بدأت في نوفمبر 2023 ضمن شراكة إستراتيجية متميزة جمعت بين هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والتي كانت وما تزال تركز على تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع الخدمات المالية.

وأشار إلى أن النسختين السابقتين شهدتا تخريج أكثر من 58 من أبناء وبنات الإمارات من العاملين والطلبة في مؤسسات حكومية وخاصة، وهناك العشرات بل والمئات من الشباب الراغبين في المشاركة بهذه الدورة نظرا لأهميتها في تعزيز قدراتهم في هذا المجال.

وأشاد معاليه بجهود هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، في إعداد وتطوير هذا البرنامج التدريبي المتميز وتقديمه لشباب الوطن، الذي حظي بإشادة كافة المشاركين بالنسختين السابقتين لتغطيته جوانب مهمة تتعلق بالمهارات اللازمة لدخول مجال الأسوق المالية.