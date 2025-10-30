نتائج إيجابية لبلياردو الإمارات في بطولة العالم لـ"10 كرات" بالدوحة

الدوحة في 30 أكتوبر / وام / حقق لاعبا منتخب الإمارات الوطني للبلياردو، محمود شريف وخالد الزرعوني، انتصارين مهمين في منافسات بطولة العالم للعشر كرات، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حالياً، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وفاز محمود شريف على القطري مشعل العلي بنتيجة 9-8، فيما تغلب خالد الزرعوني على الفلبيني مارك أنتوني بنتيجة 9-6، ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.

ويشارك اللاعبان مباشرة من المرحلة الثانية التي تضم 112 لاعباً من أصل 256 يمثلون 55 دولة خاضوا التصفيات الأولى، في واحدة من أبرز البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للبلياردو.

ويستعد شريف والزرعوني لخوض مواجهتين قويتين في الدور المقبل، حيث يلتقي الأول مع هسيه تشيا تشين من الصين تايبيه، المتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، فيما يواجه الزرعوني الياباني ناويوكي أوي، وصيف بطولة أوروبا المفتوحة للبلياردو 2025.