"مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" تستقطب أكثر من 1300 مشاركة إماراتية وعالمية

دبي في 30 أكتوبر/ وام / أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن انطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 15 شركة تكنولوجية إماراتية وعالمية ستعمل على تطوير حلول نوعية باستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع 15 جهة حكومية وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في هذه الجهات.

وتم اختيار المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة النهائية للدورة الثانية من البرنامج الذي ينظمه "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"، من أصل 105 حالات استخدام مقترحة تقدمت بها أكثر من 20 جهة حكومية.

كما تم اختيار الشركات التكنولوجية للمشاركة في البرنامج بدبي من أكثر 1300 مشاركة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية من الإمارات وحول العالم بما في ذلك العديد من الشركات العالمية المرموقة مثل "آي بي أم" و"e&".

ويهدف برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال هذا التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المشاركة إلى تحسين مستوى تخصيص الخدمات، وابتكار خدمات جديدة تمثل حلولاً لتحديات قائمة بالفعل؛ وتبسيط الإجراءات وتسهيلها من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية اليومية لتعزيز سرعتها وكفاءتها وإتاحتها للجميع وفي أي مكان.

وأكد سعيد الفلاسي، مدير "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تشهد تحولاً نوعياً ملحوظاً في قطاع الذكاء الاصطناعي وتوسع استثماراته وتوع تطبيقاته، مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والنمو الواضح في عدد رواد الأعمال والشركات الناشئة والعالمية في دبي.

وقال: تعكس المشاركة العالمية الواسعة في برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بدورته الثانية تزايد اهتمام الشركات التكنولوجية من حول العالم بالتواجد في دبي والمساهمة في تحقيق تطلعاتها لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، ويؤكد حرص الجهات الحكومية على تحقيق رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة العالمية الأكثر استعداداً لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: يتماشى هذا النمو في مسيرة تبني الذكاء الاصطناعي في دبي مع تحقيق إنجازات بارزة على أرض الواقع تعزز جاذبية دبي كوجهة عالمية بارزة لرواد وشركات الذكاء الاصطناعي وهذا ما انعكس على سبيل المثال من خلال مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) والتي تسهم بتعزيز البيئة الداعمة لنمو هذا القطاع لخدمة الاقتصاد والمجتمع.

وتم تنظيم الاجتماع الأول للشركات والجهات الحكومية المشاركة في الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في "مقر رواد أعمال دبي" بحضور سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتستفيد الشركات المشاركة في برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من مزايا نوعية أبرزها الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لابتكاراتهم بنسبة 100%، وفرص للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية لإعادة هندسة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج واقعية ذات تأثير ملموس، إلى جانب بناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتتماشى مستهدفات برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مع "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات.