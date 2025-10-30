برعاية الشيخة فاطمة بنت زايد .. جمعية أم المؤمنين بعجمان تختتم فعاليات "شهر عجمان الوردي"

عجمان في 30 أكتوبر / وام / برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، نظمت جمعية أم المؤمنين بعجمان حفل ختام لفعالية "شهر عجمان الوردي".

أقيمت الفعالية بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

حضر الفعالية معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، والدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وسعادة حمد عبيد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والصحية.

وجاء تنظيم الفعالية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونشر ثقافة الوقاية والفحص الدوري بين مختلف فئات المجتمع، من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية والفحوصات المجانية.

وأكد الدكتور سالم بن ركاض العامري أن جمعية الإمارات للسرطان تولي اهتماما خاصا ببرامج التوعية والوقاية، إيمانا منها بأن التثقيف الصحي هو خط الدفاع الأول في مواجهة السرطان، مشيرا إلى أن الفعالية تجسّد الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية لخدمة المرضى ودعم قضايا الصحة العامة

وتضمن الحفل عرضا للفرقة العسكرية ومسيرة للجمال نظمها مركز العاصوف لتدريب ركوب الجمال للسيدات، بحضور 600 طالب من مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان وعدد من الأطباء وأطقم التمريض.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الرعاة والداعمين والقائمين على حملات التوعية الخاصة بشهر أكتوبر الوردي في إمارة عجمان، ومنها، القيادة العامة لشرطة عجمان، وغرفة عجمان، تقديرا لجهودهم ومساهماتهم في إنجاح المبادرات المجتمعية طوال الشهر.