موانئ دبي العالمية و "كارز 24" تُؤسسان مركزاً لتجديد وتجهيز السيارات في مجمّع الصناعات الوطنية

دبي في 30 أكتوبر/ وام / أعلنت موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في دبي عن تأسيس مركز لتجديد وتجهيز السيارات في مجمّع الصناعات الوطنية وذلك بموجب اتفاقية مع شركة "كارز 24" تبلغ قيمتها 55 مليون درهم ليكون مقرا لأحد أكبر منشآت تجديد وتجهيز السيارات في المنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة 220 ألف قدم مربع، وسيوفّر في مرحلته الأولى أكثر من 200 فرصة عمل، مع قدرة تشغيلية تتجاوز 100 ألف مركبة سنويًا.

وسيحظى المركز بربط مباشر بشبكة "دي بي ورلد" العالمية التي تشمل الموانئ والممرات اللوجستية والمناطق الاقتصادية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، على أن تنطلق العمليات التشغيلية في أغسطس 2026.

ويأتي تصميم المركز استجابةً للطلب المتزايد من مصنّعي السيارات الكهربائية وشركات التجميع الصينية، وسيوفّر خدمات إعادة التأهيل، والفحص قبل التسليم، وخدمة دعم ما بعد البيع، إضافة إلى تجهيز المركبات للتصدير.

وسيسهم المركز في إطالة عمر المركبات لا سيما الكهربائية وستخضع كل مركبة ضمن المركز الذي يعتمد على الطاقة الشمسية في تشغيله، لأكثر من 140 نقطة فحص داخلية، إلى جانب الحصول على اعتماد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشهادة الخمس نجوم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إن قيمة سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا تجاوزت 100 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي قدره 4.9% بين عامي 2025 و2030، وسيسهم المركز الجديد في ترسيخ مكانة دبي كمحور إقليمي رائد في قطاع السيارات، ومن خلال ربط المصنّعين العالميين بالموزّعين الإقليميين، تواصل ’دي بي ورلد‘ بناء منصة متكاملة تُعزّز النموّ، وتدعم سلاسل التوريد، وتفتح آفاقًا جديدة لتوسّع هذا القطاع.

وقال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كارز 24 أرابيا، إن موقع المركز ضمن مجمّع الصناعات الوطنية يوفّر بنية تحتية بمعايير عالمية، وربطاً سلسًا بمسارات التجارة، ما يُتيح للشركات التوسع بوتيرة أسرع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم.

ويأتي هذا المشروع ليُضاف إلى قطاع السيارات المتنامي التابع لــ"دي بي ورلد" عبر مجمع الصناعات الوطنية وجافزا، والتي تحتضن كبرى الشركات المصنعة والموزعين ومبتكري السيارات الكهربائي،. كما يشكّل جزءاً من الاستراتيجية الأوسع لإمارة دبي في قطاع السيارات، والتي تشمل أيضاً مشروع أكبر سوق للسيارات في العالم الذي أعلنت عنه "دي بي ورلد" وبلدية دبي في عام 2024.