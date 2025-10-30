"أبوظبي العقاري".. توظيف تقنيات البلوك تشين في تطوير الخدمات والتعاملات العقارية على مستوى الإمارة

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام / أعلن مركز أبوظبي العقاري، عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة فينشر ون -VentureOne، وشركة فينستريت المحدودة Finstreet Limited، ومؤسسة "ADI DLT"، وشركة الخدمات العقارية المتقدمة "Advanced Real Estate Services"، بهدف توظيف تقنيات البلوك تشين في تطوير الخدمات والتعاملات العقارية على مستوى الإمارة.

وتعد هذه المذكرة خطوة محورية نحو تأسيس إطار تعاون إستراتيجي شامل يضم ست جهات للعمل معاً ضمن رؤية موحّدة لتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع العقاري بأبوظبي من خلال تقنيات البلوك تشين، بما يعزز مستوى الشفافية والكفاءة والأمان عبر منظومة الخدمات والمعاملات العقارية.

وبحسب مذكرة التفاهم، فإن كل الجهات المُشاركة ستحافظ على استقلاليتها التشغيلية، مع توحيد جهودها ومشاركتها بالخبرات والموارد التقنية لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال مشاريع تنسيقية متخصصة، ويجسد هذا النموذج التعاوني الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي في تحديد الفرص الرئيسية التي تمكّن من تحقيق أثر اقتصادي مستقبلي وتعزيز التنافسية والاستدامة والازدهار في القطاع العقاري.

وقال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إنه من خلال الاعتماد على تقنيات البلوك تشين، تؤسس الشراكة منظومة تعاملات عقارية أكثر شفافية وكفاءة وموثوقية، بما ينعكس إيجاباً على أطراف منظومة القطاع العقاري كافة، كما يعكس هذا التعاون مواصلة تنفيذ الالتزام بتبنّي أحدث التقنيات التي ترتقي بمعايير الخدمات وتعزز الثقة في السوق.

وأضاف أن رؤيتهم طويلة المدى تمتد إلى تحسين إدارة الأصول، وتمكين المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز تكامل البيانات بين الخدمات الحكومية، مؤكدا أن هذه المبادرات تعد ركيزة أساسية لترسيخ مكانة القطاع العقاري وتسريع مسيرة أبوظبي نحو الريادة في رقمنة الخدمات العقارية.

وتضع مذكرة التفاهم إطار عمل مشترك لتطبيق تقنيات البلوك تشين في تطوير منظومة الخدمات العقارية، عبر مشاريع تجريبية تشمل مجالات عدة، مثل التسجيل العقاري، والتحقق من صحة سندات الملكية العقارية، وإدارة المعاملات، ونماذج الملكية المشتركة، ودمج الأصول الرقمية، كما تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليص فترات إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع المعايير التنظيمية والدولية المعتمدة.

ومن خلال دمج تقنيات البلوك تشين مع قواعد البيانات العقارية وأنظمة الهوية الرقمية، فإن المذكرة تُسهم في تحسين دقة البيانات، وتسريع إجراءات المعاملات، وتعزيز الشفافية في سجلات الملكية العقارية، بما يعزز الثقة في السوق ويدعم استدامة نموه وازدهاره.