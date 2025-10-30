فريق دبي لكرة السلة يفوز ببطولة "كفارنر 2025" الدولية للشباب بكرواتيا

رييكا - كرواتيا في 30 أكتوبر/ وام / توج فريق دبي لكرة السلة تحت 18 سنة بلقب بطولة "كفارنر 2025" الدولية التي أقيمت في مدينة رييكا الكرواتية، بعد أسبوع حافل بالعروض المميزة ضمن جولة الفريق الأوروبية التي شملت إيطاليا وكرواتيا.

ونجح الفريق في الفوز بمباراتيه في البطولة ليحصد لقبها بجدارة، حيث تغلب في أولى مبارياته على فريق "كيه كيه زادار"، أحد أعرق أندية كرة السلة في كرواتيا، بنتيجة 87-85، قبل أن يحقق فوزاً مثيراً في النهائي أمس على فريق "كيه كيه كفارنر" بفارق نقطة واحدة بنتيجة “88-87” في مباراة قوية اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

وأعرب مدرب الفريق إرحاد تينياك عن فخره بلاعبيه وقال إنه فخور للغاية بما حققه الفريق في كرواتيا، مشيراً إلى أن الفوز في مباريات متقاربة أمام أكاديميات أوروبية قوية يعكس مدى تطور الفريق الجماعي.

وأضاف أن اللقب لا يمثل نتيجة رياضية فقط، بل خطوة مهمة في مسيرة النمو والثقة التي يبنيها هذا الجيل من اللاعبين.