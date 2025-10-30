"راكز" ترسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة إستراتيجية للصناعات الألمانية الرائدة

رأس الخيمة في 30 أكتوبر / وام / رسخت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" مكانة الإمارة كوجهة إستراتيجية للصناعات الألمانية الرائدة، وذلك في ختام جولة ترويجية ناجحة في ميونيخ هدفت إلى استقطاب الاستثمارات البافارية النوعية في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والصناعات التحويلية المتقدمة، مستفيدة من موقع رأس الخيمة كبوابة محورية لأسواق المنطقة، وركزت على إبراز التكامل بين البيئة الاستثمارية المرنة في الإمارات والخبرة الصناعية الألمانية.

وخلال سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نخبة المستثمرين ورواد الصناعة، عرض وفد "راكز" برئاسة رامي جلاد الرئيس التنفيذي للمجموعة المزايا التنافسية المتكاملة التي تشمل الأطر التنظيمية الداعمة، والبنية التحتية الصناعية ذات التكاليف التشغيلية المنافسة، وإجراءات التأسيس المرنة.

كما أبرزت اللقاءات الدور المحوري لرأس الخيمة في تعزيز تكامل سلاسل التوريد وتمكين الشركات من الوصول السريع للأسواق، مدعومة باتفاقيات إستراتيجية مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.

وأكد رامي جلاد تزايد اهتمام المستثمرين الألمان برأس الخيمة كنقطة انطلاق إستراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وآسيا، مشيرا إلى أن منظومة "راكز" الصديقة للأعمال تواصل تمكين توسعهم طويل الأمد.

وتأتي هذه الجولة كخطوة مهمة ضمن إستراتيجية "راكز" الهادفة لجذب استثمارات أجنبية عالية القيمة وتعزيز الشراكات مع رواد الصناعة في أوروبا.