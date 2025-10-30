مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أكتوبر يحقق عطاءات بـ4.57 مليار درهم

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر أكتوبر بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025.

وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلبا قويا من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على شريحة الصكوك الجديدة لأجل عامين المستحقة في أكتوبر 2027 والشريحة المستحقة في مايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.57 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.2 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.

ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 3.49 % للشريحة الجديدة لأجل عامين المستحقة في أكتوبر 2027 و3.65% للشريحة المستحقة في مايو 2030 وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 7 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.

يشار إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.