مؤتمر ومعرض "التميّز في رعاية الأورام 2025"ينطلق غداً بدبي

دبي في 30 أكتوبر/ وام / تنطلق غداً في دبي فعاليات مؤتمر ومعرض "التميّز في رعاية الأورام 2025 " الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر 200 متحدث دولي من الخبراء والأطباء المختصين في الرعاية الصحية و30 جهة عارضة من مختلف دول العالم.

ويُعد المؤتمر، منصة محورية في منطقة الشرق الأوسط لتبادل أحدث الأبحاث الرائدة وتعزيز التعاون العالمي لتحسين سبل الوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه.

وتضم فعاليات الحدث انعقاد "مجلس الأورام الجزيئية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا" الذي يعتبر منصة عالمية تعاونية لمناقشة الحالات المعقدة بالاعتماد على التحليلات الجينية والتشخيصات الجزيئية لدعم اتخاذ القرارات العلاجية.

وتعقد خلال المؤتمر 14 جلسة علمية تسلط الضوء على طيف واسع من المواضيع، أبرزها التقدم في العلاج المناعي لسرطان الرئة، والعلاجات الموجهة والمؤشرات الحيوية لسرطان الثدي، ودور الطب الدقيق وعلم الجينوم في علاج أورام الجهاز البولي التناسلي.

كما سيناقش الخبراء الابتكارات في الصحة الرقمية، والتشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأهمية التغذية والدور الحيوي لتمريض الأورام والرعاية التلطيفية.

وبعد نجاحها في عامي 2023 و2024، تعود مبادرة "القادة الشباب في علم الأورام" في عام 2025 كأحد أبرز فعاليات المؤتمر، إذ توفر منصة مخصصة للباحثين الناشئين والأطباء الشباب في مجال الأورام لعرض دراساتهم، ومشاركة الحلول الابتكارية.

ويقام مؤتمر ومعرض "التميّز في رعاية الأورام" بتنظيم من شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، والجمعية العربية لجراحة المسالك البولية، والاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والعنق.