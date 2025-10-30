اجتماع تنسيقي بين شرطة رأس الخيمة والقضاء الشرطي بوزارة الداخلية

رأس الخيمة في 30 أكتوبر/ وام / عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اجتماعًا تنسيقيًا مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود بين الجانبين بما يخدم تطوير منظومة العمل الشرطي في الدولة.

حضر الاجتماع من جانب شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من كبار ضباط القيادة، فيما حضر من جانب الإدارة العامة للقضاء الشرطي العميد الدكتور راشد علي النعيمي مدير عام القضاء الشرطي بوزارة الداخلية والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التنسيق بين الجهتين بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات المتعلقة بالقضاء الشرطي.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تحقيق الجودة في منظومة العمل الشرطي.

وأثنى مدير عام شرطة رأس الخيمة على جهود الإدارة العامة للقضاء الشرطي ودورها في دعم مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها وزارة الداخلية، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق؛ لتحقيق الأهداف المشتركة.