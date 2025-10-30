مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة وأعصاب الأذن ينطلق 6 نوفمبر المقبل

دبي في 30 أكتوبر/ وام / تنطلق فعاليات الدورة الثالثة عشرة من "مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 2025" في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 65 متحدثاً من نخبة الخبراء في المجال و50 علامة تجارية رائدة على مستوى العالم، إلى جانب مشاركين من أكثر من 26 دولة، ما يجعل الحدث واحداً من أبرز المؤتمرات الطبية المتخصصة في طب الأذن وأعصاب الأذن وعلوم السمع والتوازن في المنطقة.

ويستقطب المؤتمر، أكثر من 700 متخصص من مختلف أنحاء العالم، ويقدم 24 ساعة علمية معتمدة في برامج التعليم الطبي المستمر CME وذلك خلال 24 جلسة علمية متخصصة تتناول أحدث التطورات والأبحاث في المجال.

وأوضح سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن أن هذا المؤتمر شهد تطوراً لافتاً على مدى السنوات، ليصبح منصة عالمية رائدة تعزز تبادل المعرفة، وتحفّز الابتكار، وتعمق التعاون بين أبرز الخبراء في مجالات أمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن وجراحات الجمجمة.

وأكد أن الحدث يواصل ترسيخ ريادته الطبية عبر استعراض أحدث التقنيات المتقدمة، والأساليب العلاجية المبتكرة، والبحوث الرائدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل رعاية الأذن وجراحات الجمجمة على الصعيد العالمي، معرباً عن الفخر بدعم مسيرة التعليم الطبي المستمر، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي مرموق للمؤتمرات الطبية المتخصصة.

وتتضمن دورة عام 2025 من المؤتمر مسارين علميين رئيسيين هما مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، ومؤتمر السمع والتوازن وإعادة التأهيل، حيث يقدم كل منهما برنامجاً علمياً متكاملاً يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى إثراء المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار البنّاء بين نخبة المتخصصين في هذا المجال.

ويتناول البرنامج العلمي مجموعة واسعة من المحاور الرئيسية من أبرزها الورم الكوليسترولي واستئصال عظم الخشاء واضطرابات العصب الوجهي، وترقيع طبلة الأذن ورأب عظيمات السمع، وجراحة عظمة الركاب، والزرعات السمعية، وفقدان السمع وطنين الأذن، وعلاج الدوار، وزراعة القوقعة، واضطرابات وظيفة نفير أوستاشن وآخر التطورات في طب السمع والتوازن، ووسائل التشخيص المتقدمة، والعلاجات التأهيلية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لتحسين نتائج المرضى وضمان جودة حياتهم.

وتضم فعاليات الحدث تنظيم ورشة بعنوان "التطبيق العملي في التشريح" خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر في جامعة الشارقة، والتي ستشمل عقد دورتين متخصصتين في جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار وجراحة تجميل الأنف FESS، وتشريح العظم الصدغي، بهدف إتاحة فرص تدريب عملي وتنمية المهارات الجراحية للمشاركين.