معرض "الخمسة الكبار" يشهد أربع قمم إستراتيجية بمشاركة 100 متحدث عالمي

دبي في 30 أكتوبر/ وام / تُقام الدورة الـ46 من معرض “الخمسة الكبار - Big 5 Global" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر المقبل، والتي تشهد انعقاد أربع قمم إستراتيجية بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم، إلى جانب وفود تمثل أبرز الجهات الحكومية والخاصة في مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني والتطوير العقاري والاستدامة.

وتتصدر وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وبلدية رأس الخيمة، والدار العقارية، ومجموعة “بيئة”، قائمة الجهات المشاركة في قيادة القمم التي تشمل “قمة القادة العالميين الخمسة الكبار”، و”قمة المدن القابلة للعيش - LiveableCitiesX”، و”قمة الابتكار العمراني - FutureTech”، و”قمة المعلومات الجغرافية - GeoWorld”، لبحث موضوعات التحول الحضري والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المستدامة.

وتنعقد القمم بالتزامن مع تسارع وتيرة مشاريع البناء في المنطقة، التي تتجاوز قيمتها 9 تريليونات دولار أمريكي، وفقاً لبيانات منصة “فنتشرز أون سايت”، مع تركيز متزايد على الاستدامة والمدن الذكية.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: تتصدر دولة الإمارات جهود الاستدامة العالمية ضمن مختلف القطاعات، بما فيها البيئة المبنية واتطلع خلال مشاركتي في دورة هذا العام من قمة القادة العالميين الخمسة الكبار، إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودوره في تعزيز الابتكار والتميز والثقة والمرونة في مختلف قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل، فضلاً عن تشجيع استقطاب الاستثمارات إليها.

كما تُعقد قمة LiveableCitiesX تحت شعار “مدن عالمية. مستقبل واحد”، بمشاركة سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، وندى تريم، الرئيس التنفيذي للشؤون العقارية لدى “بيئة”، ومنصور الريس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي، والمهندس ناصر الوداي، المدير العام لمشاريع حدائق الملك عبدالله العالمية بأمانة منطقة الرياض.

أما قمة Big 5 FutureTech، فتُقام تحت عنوان “قيادة التغيير. تعزيز الابتكار”، لمواكبة التحول الرقمي في الخطط العمرانية وتسليط الضوء على التقنيات المؤثرة في البناء والتنمية الحضرية، بمشاركة محمد شحاتة، النائب الأول لرئيس إدارة الأصول في مدينة إكسبو دبي، ومروان الجناحي، المهندس الإنشائي الأول في بلدية دبي.

وتُختتم فعاليات المعرض بقمة GeoWorld تحت عنوان “تطوير المعلومات الجغرافية.. تمكين المستقبل”، التي تركز على دور البيانات المكانية في تسريع عمليات التخطيط وتعزيز مرونة البنية التحتية، بمشاركة المهندس محمد المري، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، والمهندسة ميثاء النعيمي من بلدية دبي، وياسمين الهاشمي من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وقالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس الأول في شركة “دي إم جي إيفنتس”: القمم الإستراتيجية الأربع هي الركائز الرئيسية لبرنامج الريادة الفكرية الذي يقدمه معرض Big 5 Global، حيث تهدف إلى تنسيق جهود التعاون العالمية مع الإستراتيجيات العملية على أرض الواقع، لتقديم أفكار ومخرجات مؤثرة وفعالة في تعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة وتحقيق النمو في المجال الرقمي، إلى جانب التميز في سلاسل التوريد.

ويحظى المعرض بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية الشريك الداعم الرئيسي، إلى جانب عدد من الشركاء الداعمين، من أبرزهم وزارة الاقتصاد والسياحة، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة البلديات والنقل، وبلدية رأس الخيمة، وأمانة منطقة الرياض.