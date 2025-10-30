7 مليارات دولار قيمة المشاريع المعروضة في القمة العالمية للاستثمار والعقار برأس الخيمة

رأس الخيمة في 30 أكتوبر/ وام / أكد ألكسندر هوف، مدير مجموعة "سيتي سكيب" المنظمة للقمة العالمية للاستثمار والعقار التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة، أن الدورة الحالية من القمة تمثل محطة بارزة تجمع تحت سقف واحد نخبة من أبرز المستثمرين والمطورين وصنّاع القرار في قطاع العقار، مشيراً إلى أن الحدث يشهد عرض مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار.

وأوضح هوف في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن القمة التي تُنظَّم بصيغة تجمع بين المؤتمر والمعرض المتخصص، تشهد مشاركة واسعة تضم أكثر من 500 من المندوبين المسجّلين، من بينهم 200 مستثمر يمثلون نخبة المؤسسات والمجموعات الاستثمارية من داخل الدولة وخارجها.

وقال إن نحو نصف المستثمرين أي نحو 100 منهم من خارج الدولة سواء من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تشارك وفود من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية وقطر والهند، إلى جانب نحو 100 من المستثمرين من الإمارات، ما يعكس تنوع القاعدة الاستثمارية التي تستقطبها رأس الخيمة.

وحول الصفقات المتوقعة خلال القمة، أوضح هوف أن السوق تشهد اهتماماً متزايداً من جانب المؤسسات الاستثمارية، متوقعاً أن تتراوح قيمة الصفقات المباشرة بين 100 و150 مليون دولار، معظمها في قطاع المشاريع قيد التطوير "الأوف بلان"، معتبراً أن هذه الصفقات تشكل دليلاً على الثقة العالية في السوق العقارية بالإمارة.

وأشار هوف إلى أن 15 جهة عارضة وسبعة رعاة رئيسيين يشاركون في القمة، التي تمثل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العقارية الإماراتية، مؤكداً أن المنصة نجحت في تعزيز جاذبية رأس الخيمة كمركز صاعد للاستثمار العقاري والسياحي.

وفي سياق متصل، لفت هوف إلى أن تنظيم القمة يتم تحت مظلة علامة "سيتي سكيب" العالمية، التي تعد من أبرز المنصات المتخصصة في قطاع العقار على مستوى المنطقة والعالم، موضحاً أن سلسلة فعاليات "سيتي سكيب" تمتد عبر أسواق متعددة تشمل الرياض والبحرين وقطر ومصر، وتواصل دورها في تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين وإبراز الفرص الواعدة في مختلف الأسواق.