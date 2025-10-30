ديار للتطوير العقاري تنفذ 10مشاريع خلال 2025 بقيمة 6 مليارات درهم

رأس الخيمة في 30 أكتوبر/ وام / أكد سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير العقاري، أن الشركة تواصل عاماً استثنائياً من حيث الأداء التشغيلي والنتائج المالية، وأنها ستسلم خلال العام الحالي نحو 2000 وحدة سكنية ضمن مشاريعها في إمارة دبي، في وقت تبلغ فيه قيمة المشاريع قيد الإنشاء نحو 6 مليارات درهم موزعة على 10 مشاريع تتوزع بين دبي وأبوظبي وأم القيوين.

وأوضح القطامي في تصريح صحفي على هامش القمة العالمية للاستثمار والعقار التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة، أن المشاريع الجديدة تشمل مجمعات سكنية وتجارية وسياحية متعددة الاستخدامات وتشكل المشاريع المقامة في دبي نحو 80% من إجمالي محفظة التطوير الحالية.

وأضاف أن مبيعات الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر تجاوزت 4 مليارات درهم، ومن المرجح أن تحافظ النتائج السنوية على المستوى نفسه مع استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية، خصوصاً في المناطق الحيوية القريبة من المراكز التجارية والمدارس والخدمات الرئيسة.

وتحدث القطامي أيضاً عن مشروع ضخم على شارع الشيخ زايد في دبي يمتد على مساحة تتراوح بين 1.7 و1.8 مليون قدم مربعة، ويضم مكونات سكنية وتجارية وفندقية متكاملة.

وبالنسبة لمشروع أم القيوين أوضح أن الشركة بدأت بالفعل أعمال البناء في مشروعها بالشراكة مع حكومة الإمارة، والذي يمثل تجربة جديدة في محفظة ديار خارج دبي، كما تعمل الشركة حالياً على إطلاق مشروع جديد في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2026، لافتاً إلى أن النقاشات مستمرة مع عدد من الجهات الحكومية حول فرص شراكة إضافية في الإمارة، بما يعزز الحضور الجغرافي للشركة على مستوى الدولة.

وقال إن السوق العقارية في دبي أثبتت مرونتها العالية وقدرتها على استيعاب المعروض الجديد.

وأكد أن إستراتيجية "ديار" تقوم على التوسع المتوازن وعدم المبالغة في إطلاق المشاريع الجديدة، إذ تطلق الشركة بين خمسة وستة مشاريع سنوياً بما يضمن الحفاظ على استقرار الأداء المالي وتحقيق أفضل عائد للمستثمرين والمساهمين.

وأشار القطامي إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية لدى الشركة يبلغ نحو 1.3 مليار درهم، فيما تبلغ القروض القائمة نحو 300 مليون درهم فقط.