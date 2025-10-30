تعاون بين "أعمال أبوظبي للشباب" و"نمو" لتمكين المشاريع الشبابية وتعزيز بيئة الابتكار

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام / وقع مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع منصة "نمو"، بهدف تمكين المشاريع التي يقودها الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل وتبادل المعرفة.

وقّع الاتفاقية كل من منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، ومحمد البنعلي، المدير العام لمنصة "نمو"، وذلك بحضور سعادة مروة عبدالله المنصوري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء المجلس وممثلي المنصة.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير منصة تعاون فاعلة بين الجانبين تتيح لرواد الأعمال الشباب فرصة الوصول إلى الحلول التمويلية التي تقدمها "نمو"، إلى جانب دعم برامج المجلس الموجهة لتمكين الكفاءات الشابة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجهتان في تنفيذ برامج مشتركة وورش عمل تعريفية تستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات التحليلية لدعم صُنّاع القرار في تطوير السياسات المستقبلية.

كما تنص الاتفاقية على التعاون في تنظيم الفعاليات التفاعلية والجلسات الحوارية التي تسلّط الضوء على فرص التمويل المبتكرة في السوق، وتمكين رواد الأعمال من التواصل المباشر مع المستثمرين والمنصات الداعمة.

وتشمل بنود الاتفاقية إتاحة منصة "نمو" الرقمية أمام أعضاء مجلس أعمال أبوظبي للشباب للاستفادة من حلولها في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات التسويقية، وإطلاق مبادرات توعوية مشتركة تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مبادرات نوعية مشتركة تخدم رواد الأعمال في مراحل تأسيس وتطوير مشاريعهم، إلى جانب تحفيز بيئة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال توسيع شبكة الشراكات بين الجهات المعنية، والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق في الحملات التوعوية والمخرجات التسويقية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة من رواد الأعمال الشباب.