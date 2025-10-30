صقر غباش يبحث مع رئيسة الجمعية الوطنية في أذربيجان تعزيز علاقات التعاون البرلماني

باكو في 30 أكتوبر/ وام / التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه حاليا إلى جمهورية أذربيجان على رأس وفد المجلس.

وخلال اللقاء، أعرب معالي صقر غباش عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بحسن تنظيم أعمال المؤتمر البرلماني الدولي وما يمثله من أهمية في ترسيخ التجربة الدستورية وترسيخ قيم الاستقرار وسيادة القانون.

وأكد معاليه عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مشيدا بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” في سبتمبر 2025، والتي أسهمت في نمو حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين ليبلغ 2.4 مليار دولار في عام 2024 بزيادة قدرها 43% عن عام 2023، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجالات الطاقة الخضراء والعمل المناخي في ضوء استضافة دولة الإمارات مؤتمر COP28 واستضافة أذربيجان مؤتمر COP29.

كما شدد معاليه على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو 2025، باعتبارها إطارا مهما لتعزيز الشراكة البرلمانية وتوسيع قنوات التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الوفود والخبرات التشريعية والرقابية.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين باعتباره جسرًا للتواصل الحضاري وتقارب الشعوب، معربًا عن دعم الإمارات الكامل لمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وتطلعها لاستمرار التطورات الإيجابية بما يعزز أمن واستقرار منطقة القوقاز وازدهار شعوبها.

من جانبها، رحبت معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، مؤكدة تقديرها لمشاركة المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر الدولي وحرص الجمعية الوطنية على مواصلة تطوير علاقات التعاون والشراكة البرلمانية مع دولة الإمارات وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكان قد وصل معالي صقر غباش والوفد المرافق له إلى مقر الجمعية الوطنية صباح اليوم ، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية وكانت في استقباله معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، في أجواء رسمية تؤكد متانة العلاقات البرلمانية بين الجانبين.

عقب ذلك، التقط أصحاب المعالي صقر غباش وصاحبة غافاروفا الصورة التذكارية أمام علمي دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان عند المدخل الرئيسي للجمعية الوطنية، في إشارة رمزية إلى عمق الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

واطلع معالي صقر غباش والوفد المرافق على قاعة الجلسة العامة في الجمعية الوطنية الأذرية، حيث قدّمت لهم إدارة المجلس شرحًا عن النظام الداخلي وآلية عمل الجلسات البرلمانية، وتاريخ الحياة التشريعية في أذربيجان كما شملت الجولة زيارة قاعة حيدر علييف التذكارية في الطابق الثاني، التي تجسد المسيرة الوطنية للقائد الراحل حيدر علييف ودوره في بناء الدولة الحديثة.

وفي ختام الزيارة، وقّع معالي صقر غباش في سجل الشرف بالجمعية الوطنية، معربًا في كلمته عن تقديره واعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مؤكدًا حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وسمية عبدالله السويدي، وأحمد مير هاشم خوري، ومضحية سالم المنهالي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

كما حضر اللقاء سعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.