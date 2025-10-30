8.5 مليار درهم إجمالي قيمة مشاريع "رأس الخيمة العقارية" الجديدة وقيد الإنشاء

رأس الخيمة في 30 أكتوبر / وام / كشفت شركة رأس الخيمة العقارية، أن قيمة مشاريعها قيد الإنشاء حاليا تتراوح بين 3 و3.5 مليار درهم، واصفة عام 2025 بالعام الاستثنائي في مسيرة الشركة التي أعلنت في بدايته عن إطلاق مشاريع جديدة بقيمة 5 مليارات درهم.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "القمة العالمية للعقار والاستثمار" برأس الخيمة، أن الشركة تستعد لتسليم 1000 وحدة عقارية خلال العام الجاري، تليها 1000 وحدة أخرى خلال العام المقبل، لافتا إلى أن المشاريع الجديدة ستدخل مرحلة التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

ووصف مهتدي العام الجاري بأنه "عام قياسي" للشركة من حيث الأداء المالي، والمبيعات، والعائد على الاستثمار، مشيرا إلى أن سعر سهم الشركة يقترب حاليا من أعلى مستوى تاريخي له، وذلك بفضل النتائج القوية والسياسات التي تنتهجها الشركة لتحقيق النمو المستدام.

وعلى صعيد التوسع، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن "رأس الخيمة العقارية" تمتلك أراضي في أبوظبي ودبي، وتستعد لإطلاق مشروع سكني صغير في منطقة دبي الجنوب.

وحول عوائد الاستثمار في الإمارة، أفاد مهتدي بأن العائد الإيجاري في مشاريع الشركة برأس الخيمة يتراوح حالياً بين 5 و5.5%، متوقعا أن يشهد مزيدا من التحسن خلال الفترة المقبلة مدفوعا بتزايد الطلب.