قمة المليار متابع تعلن عن لجنة تقييم وموجهي برنامج "مسرعات المؤثرين" الذي ينظمه مقر المؤثرين و500 جلوبال

دبي في 30 أكتوبر/ وام / أعلنت "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن لجنة التقييم التي ستتولى تقييم مشاريع المشاركين في برنامج "مسرعات المؤثرين"، ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي ينظمه "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم.

كما أعلنت القمة عن أعضاء فريق الموجهين، الذين سيقومون بتزويد المشاركين في البرنامج بالمهارات والأدوات والدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالهم وتنميتها بشكل مستدام، بما يمكّنهم من بناء الجيل القادم من الشركات الرائدة في هذا المجال.

واعتمدت القمة قائمة المتأهلين والتي تضم 21 صانع محتوى ومؤسس شركة ناشئة، يتابعهم أكثر من 20 مليون متابع ومستخدم.

ويهدف البرنامج، إلى دعم واحتضان المشاريع الناشئة الواعدة لصناع المحتوى، حيث ستعرض المشاريع ضمن أعمال النسخة الرابعة من "قمة المليار متابع" التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وسيحظى صناع المحتوى والشركات الرقمية الناشئة العاملة في قطاع صناعة المحتوى، التي تنجح في عروضها أمام لجنة التقييم بفرصة استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم مقدمة من مستثمرين في قطاع صناعة المحتوى.

وتضم لجنة التقييم التي، تتولى مهمة تقييم الطلبات المشاركة في البرنامج، عدداً من أبرز الخبراء وأهم المستثمرين وكبار مديري الصناديق الاستثمارية، يتقدمهم: جوناثان لابين، المستثمر الشهير والعضو المنتدب السابق في "ميتا"، والذي يمتلك خبرات عملية واسعة تمتد لأكثر من 20 عاماً، من خلال عمله كعضو مجلس إدارة ومستثمر ومستشار للعديد من الشركات العابرة للقارات، والشركات الطموحة الناشئة.

وميغان لايتكاب، الشريكة في Slow Ventures Fund، وهي خبيرة مالية لعبت أدواراً مهمة في نجاح عدد من الشركات التي انتسبت إليها، وتشمل خبراتها المهنية رئيسة قسم المالية والاستراتيجية في Olive ومحللة للخدمات المصرفية الاستثمارية في مجموعة جي بي مورغان.

وسكوت فان دن بيرغ، مؤسس الصندوق الاستثماري Hotstart VC، الذي يستثمر في العلامات التجارية لصناع المحتوى والمشاهير، كما شارك في تأسيس اثنتين من أنجح العلامات التجارية التي أسسها مؤثرون الأولى مع MrBeast والثانية مع جيسيكا ألبا.

كما ينضم إلى البرنامج فريق موجهين يضم: سورا لي - خبيرة تسويق بخبرات تمتد لأكثر من 15 سنة، قادت خلالها فرق العمل في نتفليكس وميتا وتيكتوك. متخصصة في مجالات النمو والشراكات وتحقيق الدخل.

وجياكومو بوكجيالي - مؤسس مشاريع وموجه، يمتلك خبرات لأكثر من 7 سنوات في إدارة تطوير المنتجات. تولى تدريب المنتجات في أكثر من 200 شركة ناشئة، كما شارك كموجه في 20 برنامج مسرعات تهدف إلى مساعدة المؤسسين على اختبار أفكارهم وضمان ملاءمة المنتج للسوق المستهدف.

وجوناثان تانيموري - مستثمر رأس المال المخاطر وموجه، يمتلك خبرات تمتد لأكثر من 20 سنة في مجالات التكنولوجيا المالية والبلوك تشين وويب3، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات لمؤسسي الشركات حول تفعيل مشاركة المستثمرين وجمع الاستثمارات واستراتيجيات النمو.

وينضم إلى فريق الموجهين أيضاً بريان لي - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Knocksteady والتي استحوذت عليها شركة ميكر ستوديو التابعة لديزني، وخبير في احتضان مشاريع صناع المحتوى من الصفر، والاستثمار فيها وتوسيع نطاقها.

وقالت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: يعكس الإقبال على المشاركة في برنامج مسرعات المؤثرين نجاح قمة المليار متابع في تبوئها مكانة عالمية كمنصة حاضنة للإبداع ورواد الأعمال في هذا القطاع الواعد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي والرقمي.

وأضافت: توفر الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين وشركة 500 جلوبال، في برنامج "مسرعات المؤثرين" للجيل القادم من صناع المحتوى والشركات الناشئة الواعدة، الأدوات والتمويل والبيئة المحفزة لهم لتطوير مشاريعهم، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أعمال مستدامة تسهم في بناء منظومة المحتوى الهادف الذي يحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمعات.

وضمت قائمة المتأهلين 21 صانع محتوى ومؤسس شركة ناشئة، منهم صانعة المحتوى أنجيل سانتانا، مؤسسة dromOS المنصة التي تمكن صناع المحتوى من تحويل التحديات فيما بينهم إلى تجارب ألعاب قابلة للتحول إلى مصدر دخل وتحقيق الأرباح.

ومن المتأهلين أيضاًَ صانعة المحتوى إسراء صالح، مؤسسة منصة "سوبر أبلة" لتعليم الأطفال اللغة العربية عبر محتوى يخاطبهم بطريقة ممتعة يربط اللغة بالثقافة والجغرافيا والتاريخ.

وصانع المحتوى عمر فاروق، الذي يؤسس لمشروع يحمل اسم "نقطة"، وهو عبارة عن منصة تعليمية مهمتها تحويل صناع المحتوى العرب المبدعين إلى رواة قصص محترفين، من خلال دورات عملية يقدمها مؤثرون محترفون.

ومن الشركات أيضاً، استوديو المبدعين Shalke وهو منصة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والسينما، تتيح لصناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم إنتاج أفلام مولدة بالذكاء الاصطناعي عالية الجودة، أسسه صانع المحتوى ومقدم البرامج المعروف جيرمي أنجيلير.

ومن الشركات الناشئة أيضاً، MyRefera التي أسسها عبدالله العويس، لمساعدة العلامات التجارية على إطلاق حملات إبداعية لمنتجاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي وربطها مباشرة مع صناع المحتوى المبدعين، ما يساعدها على المزيد من الانتشار، ويحول صناع المحتوى إلى رواد أعمال ويرفع أعداد متابعيهم ويكسبهم المزيد من الإيرادات.

وشهد برنامج "مسرعات المؤثرين" إقبالاً كبيراً سواء من صناع المحتوى أو الشركات الناشئة الواعدة، إذ استقبل أكثر من 1130 طلباً للاشتراك في البرنامج، تم قبول 609 طلبات استوفت شروط القبول في البرنامج، منهم 347 صانع محتوى و262 شركة ناشئة واعدة ومنصة أعمال، ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية.

وسيتم احتضان المشاركين المتأهلين ضمن برنامج تدريبي مكثف يمتد على مدار 10 أسابيع، يجمع بين الخبرة العملية لشركة "500 جلوبال" في تأسيس المشاريع وشبكات المنظومات الداعمة لصناعة المحتوى.