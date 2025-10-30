جاذبية سوق العمل في دبي تقود نموا بـ 40% في قطاع التعليم العالي

دبي في 30 أكتوبر / وام / كشف تقرير متخصص عن توقعات بارتفاع قياسي في معدلات التحاق الطلاب بالتعليم العالي في إمارة دبي، بنسبة نمو تتجاوز 40% بحلول العام الأكاديمي 2029 - 2030، مدفوعا بالطلب المتسارع، حيث تجاوز عدد الطلاب المسجلين حاليا 42 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2024 - 2025.

وأرجع التقرير الصادر بعنوان "كوادر المستقبل ومهاراتها"، عن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة (التابعين لمجموعة تيكوم)، بالتعاون مع "تايمز هاير إديوكيشن" العالمية، هذا النمو إلى جاذبية الإمارة المهنية؛ إذ أكد 73% من الطلاب أنهم اختاروا دبي لفرص العمل الواعدة، وهو ما تدعمه ثقة أصحاب العمل، حيث أشاد 88% منهم بجودة مخرجات التعليم وقدرة الخريجين على تلبية متطلبات السوق.

واستجابة لهذا الطلب، أشار التقرير إلى نمو مواز في جانب العرض، مع ارتفاع عدد مزودي خدمات التعليم في الإمارة بنسبة 37% خلال العامين الماضيين.

وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتعليم، مدعومة بمنظومة أكاديمية متكاملة تضم 41 مؤسسة تعليم خاص، منها 37 فرعا دوليا لجامعات مرموقة من 12 دولة، من أبرزها جامعة مانشستر وجامعة برمنغهام دبي وكلية إدارة الأعمال بجامعة ستراث كلايد، ضمن بيئة تعليمية متطورة تدعمها مبادرات رائدة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي.