خالد بن سعود يشهد افتتاح الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 30 أكتوبر/ وام / شهد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة الأولى من “القمة العالمية للعقار والاستثمار”، التي تنظمها مجموعة “سيتي سكيب” حتى 31 أكتوبر الحالي في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين وصنّاع السياسات من مختلف دول العالم.

وتستعرض القمة التحولات التي يشهدها قطاع العقارات محلياً وعالمياً، من تحركات رأس المال في الأسواق الأوروبية والآسيوية إلى النماذج الحضرية المستدامة الناشئة في أمريكا الشمالية، مع تسليط الضوء على توجهات السوق وإستراتيجيات الاستثمار والابتكار التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة للقطاع العقاري.

وأكد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي أن إمارة رأس الخيمة تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش، والعمل، والاستكشاف، والاستثمار، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستند إلى تنوّع اقتصادي وبيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية متطورة.

وتأتي القمة في توقيت إستراتيجي يشهد ازدهاراً في حركة الاستثمار العقاري العالمي، إذ تشير تقديرات الشركات العالمية للاستشارات العقارية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليون دولار بحلول عام 2026.

وفي هذا السياق، تبرز دولة الإمارات كوجهة رئيسية لاستقطاب هذه التدفقات، بعدما نجحت في جذب 45.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 48.7%، واستحوذت المشاريع العقارية الجديدة منها على نحو 7.8%.

وبخضم هذا المشهد الوطني المتسارع، تواصل إمارة رأس الخيمة تعزيز مكانتها كمركز استثماري حيوي بفضل مشاريعها النوعية وسياساتها الجاذبة، وحجم الاستثمارات العالمية في جزيرة المرجان، التي تُعد إحدى أبرز وجهات التطوير العقاري في الدولة.

ويحظى هذا الحدث العالمي بدعم من شركاء رئيسيين في القطاع، تتصدرهم شركة “مرجان” بصفتها الراعي الرئيسي، إلى جانب كل من “الحمرا” و"راك للضيافة القابضة" كرعاة إستراتيجيين، و"رأس الخيمة العقارية" كراعٍ ماسي.