بعد 10 أعوام على تأسيسه .. "أبوظبي العالمي" يجذب 300 مؤسسة مالية تدير أصولا بقيمة 28.6 تريليون دولار

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام / جذب مركز أبوظبي العالمي "ADGM"، الذي يحتفي بمرور 10 أعوام على تأسيسه وتتويج عقد من النمو الاستثنائي والتميّز التنظيمي والابتكار المالي أكثر من 300 مؤسسة مالية تدير اليوم أصولاً بقيمة إجمالية تبلغ 28.6 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، وفقاً لتقديرات جمعية إدارة الاستثمارات البديلة AIMA، مما يرسخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرأس المال.

وتشمل هذه المؤسسات صناديق التحوط، والبنوك، ومديري الأصول الكبار، وشركات الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، وصناديق الائتمان.

وسجل أبوظبي العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية مستويات نمو سريعة لافتة، إذ ارتفع عدد المؤسسات المالية من 131 في نهاية عام 2021 إلى 308 في النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 135% خلال 42 شهراً، ما جعل أبوظبي العالمي أحد أسرع المراكز المالية نمواً في العالم في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، نجح أبوظبي العالمي في تحقيق أهداف إستراتيجيته الخُمسية للنمو "للفترة من 2022-2027" خلال ثلاث سنوات فقط.

ويشكل النمو اللافت في مؤشرات الأداء منذ تأسيس أبوظبي العالمي انعكاساً لقصة نجاح راسخة تعزز المكانة الدولية الرائدة للمركز المالي الدولي، وقد سجلت الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي خلال الفترة بين 2015 ونهاية 2024 معدل نمو سنوي استثنائي بلغ 123%، مدفوعاً بالنمو اللافت في نشاط الصناديق، حيث بلغ معدل النمو السنوي لكل من عدد الصناديق وعدد مديري الأصول 62% خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد التراخيص السارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71% وتوسع عدد الشركات العاملة ضمن منظومته بنسبة 62%.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: عملاً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حقق أبوظبي العالمي نمواً غير مسبوق خلال فترة قصيرة من تأسيسه، ليصبح اليوم قوة مالية عالمية رائدة تستقطب أبرز المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم، نتطلع خلال العقد القادم إلى جعل أبوظبي العالمي أحد أكبر خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم، مستندين إلى إنجازاته النوعية، وماضين بعزيمة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام والريادة العالمية خلال السنوات العشر القادمة.

وتؤكد مؤشرات الأداء والنتائج التي حققها أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2025 استمرار الزخم القوي في المؤشرات الأساسية، بما في ذلك ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبلغ عدد مديري الصناديق والأصول 154 مديرًا بإجمالي 209 صناديق تحت الإدارة، في حين ارتفع عدد التراخيص السارية إلى 11,128، وهو الرقم الأعلى في المنطقة، في حين ارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي بنسبة 42% ليصل إلى 2,972 شركة.

وأرسى أبوظبي العالمي مكانته المتميزة كمرجع للثقة والشفافية للمستثمرين الدوليين بفضل إطاره التنظيمي المتكامل، ولكونه السلطة التنظيمية الوحيدة في المنطقة التي تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر، ومنذ تأسيسه، شهد عدد الشركات المالية العاملة ضمن منظومته ارتفاعاً متسارعاً بمعدل نمو سنوي بلغ 55% حتى نهاية عام 2024، ليشكّل حصة متزايدة من إجمالي الشركات العاملة فيه.

كما عززت الروابط القوية التي تجمع أبوظبي العالمي بصناديق الثروة السيادية في أبوظبي، والتي تدير مجتمعـةً أصولاً تصل قيمتها إلى 1.82 تريليون دولار أمريكي، مكانته كوجهة مفضلة لمديري الأصول العالميين.

وخلال الأعوام الماضية، انضم إلى منظومة أبوظبي العالمي عدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية المرموقة، من بينها "بلاك روك"، و"ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، و"بي جي آي إم"، و"نوفين"، و"كارلايل"، و"أبولو" وغيرها.

وفي عام 2025 وحده، انضمت إلى منظومة أبوظبي العالمي المتنامية مؤسسات رائدة مثل "يو بي إس"، و"ديفيدسون كيمبنر"، و"مونرو كابيتال"، و"آدم ستريت"، و"هاربور فيست"، و"كارتا"، و"كيميريدج"، و"إنفست إندستريال"، و"باتريزيا"، و"بولن كابيتال"، و"سيفيورا"، و"أركابيتا"، و"هاريسون ستريت"، و"بارتنرز كابيتال"، و"أوريكس جلوبال بارتنرز"، ما عزز مكانة أبوظبي العالمي مركزاً مالياً لكبرى شركات الاستثمار حول العالم.

وتطور أبوظبي العالمي ليصبح من أكبر المناطق المالية في العالم، حيث يمتد على مساحة 14.3 مليون متر مربع تشمل جزيرتي الماريه والريم.

وتشكل المواهب والكفاءات ركيزة أساسية في مسيرة نجاح أبوظبي العالمي، وانطلاقاً من التزامه برؤية أبوظبي الطموحة لترسيخ مكانتها كعاصمة لرأس المال، ساهم أبوظبي العالمي بدور محوري في إعداد رأس مال بشري يقود رحلة التطوير والابتكار ويرسّخ ثقافة الشمول والمرونة.

ومنذ تأسيسه عام 2015، سجّل تعداد القوى العاملة ضمن منظومته معدل نمو سنوي بلغ 23% حتى نهاية عام 2024.

ومع استكمال التوسع إلى جزيرة الريم، أصبح النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي يشمل جزيرتي الماريه والريم، ويضم اليوم أكثر من 36 ألف شخص يساهمون في نمو وتطور المنظومة المالية المزدهرة في قلب العاصمة.

ويعكس هذا النمو الجاذبية المتزايدة لأبوظبي التي توفر بيئة عصرية رائدة بأفضل مقومات العيش والعمل والازدهار، وهي من أكثر مدن العالم أماناً وتتبوأ مراتب متقدمة في مؤشرات جودة الحياة.

وإلى جانب مؤشرات النمو، رسّخ المركز مكانته الرائدة إقليمياً في الابتكار التنظيمي، من خلال بناء منظومة قانونية متطورة تواكب متطلبات المستقبل وتعزز ثقة المستثمرين العالميين، ومن الأصول الافتراضية وأسس تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات والعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية والأصول العقارية، إلى أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار البديلة والائتمان الخاص والتمويل المرتبط بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ساهم أبوظبي العالمي وسلطاته التنظيمية في وضع أطر تشريعية متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.

كما أسهمت مبادرات مثل المختبر التنظيمي ومختبر الأدوات الرقمية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئاسة مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، في ترسيخ النزاهة والموثوقية في منظومة أبوظبي العالمي.

وفي عام 2024، أطلق أبوظبي العالمي هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار "للمستقبل نهج" رسالة قوية تجسّد رسالته كمسرّع للنمو والتواصل والابتكار في أبوظبي والمنطقة.

ويعتزم أبوظبي العالمي المضي قدماً في قيادة المعايير التنظيمية وجهود الابتكار، ووضع تصور جديد لمفهوم "المركز المالي الدولي" ليصبح بوابة عالمية، ومنصة للتغيير، ووجهة جاذبة للمواهب الشابة والكفاءات الصاعدة في المجال المالي.

وفي موازاة ذلك، يواصل الحدث المالي السنوي الأبرز "أسبوع أبوظبي المالي" نموه المتسارع وترسيخ مكانته كأحد أهم التجمعات المالية العالمية، ما يعزز الحضور الدولي لأبوظبي ويكرس موقعها كوجهة رائدة للمال والأعمال على مستوى العالم.