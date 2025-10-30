"ديجيتال إكس" و"دل" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حزمة حلول إعداد الأصول الرقمية

دبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت "ديجيتال إكس"، التابعة لـ "ديوا الرقمية" (الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "دل تكنولوجيز"، بهدف تطوير حلول متقدمة لإعداد الأصول الرقمية والبنية التحتية.

ويهدف التعاون إلى تسريع نشر الجيل التالي من البنية التحتية الرقمية، وتمكين المؤسسات من العمل بمرونة وكفاءة أكبر، عبر دمج الخبرة العالمية لـ"دل تكنولوجيز" مع منظومة الابتكار لدى "ديجيتال إكس".

وقع مذكرة التفاهم المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية"، ووليد يحيى، مدير عام منطقة جنوب الخليج في "دل تكنولوجيز".

وأكد المهندس مروان سالم بن حيدر، أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المستمر بدفع الابتكار والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن "ديجيتال إكس" تهدف لتوظيف أفضل الممارسات العالمية لتمكين المؤسسات من تحقيق التميز التشغيلي، بما ينسجم مع رؤية دبي لبناء اقتصاد ذكي ورقمي بالكامل.

وأشار وليد يحيى إلى تركيز "دل" على مساعدة المؤسسات في تحديث بنيتها التحتية وتسريع الابتكار، والثقة في تطوير "حلول جاهزة للمستقبل" تعزز الكفاءة والاستدامة.

وتعد هذه المذكرة محطة مهمة في دعم الأجندة الوطنية للنمو الرقمي المستدام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتحول الذكي.